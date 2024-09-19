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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

8 реалов 1813 года M IJ "Тип 1812-1814" (Испания, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 8 реалов 1813 года M IJ "Тип 1812-1814" - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VII Реверс монеты - 8 реалов 1813 года M IJ "Тип 1812-1814" - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VII

Фотография: Jesús Vico

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,903)
  • Вес 27 гр
  • Чистого серебра (0,7839 oz) 24,381 гр
  • Диаметр 38 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 8 реалов
  • Год 1813
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (55) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 реалов 1813 года со знаком M IJ. Это серебряная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 30125 проданному на аукционе Heritage Auctions за 18000 USD. Торги состоялись 19 августа 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 8 реалов 1813 M IJ на аукционе Soler y Llach - May 10, 2024
Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
809 $
Цена в валюте аукциона 750 EUR
Испания 8 реалов 1813 M IJ на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
692 $
Цена в валюте аукциона 650 EUR
Испания 8 реалов 1813 M IJ на аукционе Tauler & Fau - April 26, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1813 M IJ на аукционе Tauler & Fau - March 29, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 29 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1813 M IJ на аукционе Aureo & Calicó - March 16, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 реалов 1813 M IJ на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 реалов 1813 M IJ на аукционе Soler y Llach - October 28, 2021
Продавец Soler y Llach
Дата 28 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 реалов 1813 M IJ на аукционе Heritage - August 20, 2021
Испания 8 реалов 1813 M IJ на аукционе Heritage - August 20, 2021
Продавец Heritage
Дата 20 августа 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Испания 8 реалов 1813 M IJ на аукционе Aureo & Calicó - March 18, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 реалов 1813 M IJ на аукционе Tauler & Fau - March 9, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 9 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 реалов 1813 M IJ на аукционе Aureo & Calicó - December 16, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1813 M IJ на аукционе Heritage - August 6, 2020
Испания 8 реалов 1813 M IJ на аукционе Heritage - August 6, 2020
Продавец Heritage
Дата 6 августа 2020
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Испания 8 реалов 1813 M IJ на аукционе Morton & Eden - June 28, 2019
Продавец Morton & Eden
Дата 28 июня 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1813 M IJ на аукционе HERVERA - December 18, 2018
Продавец HERVERA
Дата 18 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1813 M IJ на аукционе Soler y Llach - December 17, 2018
Продавец Soler y Llach
Дата 17 декабря 2018
Сохранность VF
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Испания 8 реалов 1813 M IJ на аукционе Tauler & Fau - November 28, 2018
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1813 M IJ на аукционе HERVERA - October 25, 2018
Продавец HERVERA
Дата 25 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 реалов 1813 M IJ на аукционе Soler y Llach - October 24, 2018
Продавец Soler y Llach
Дата 24 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 реалов 1813 M IJ на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 реалов 1813 M IJ на аукционе HERVERA - July 12, 2018
Продавец HERVERA
Дата 12 июля 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1813 M IJ на аукционе Soler y Llach - July 11, 2018
Продавец Soler y Llach
Дата 11 июля 2018
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 реалов 1813 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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