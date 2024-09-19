Испания Период: 1746-1939 1746-1939
8 реалов 1813 года M IJ "Тип 1812-1814" (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: Jesús Vico
Техническая информация
- Металл Серебро (0,903)
- Вес 27 гр
- Чистого серебра (0,7839 oz) 24,381 гр
- Диаметр 38 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 8 реалов
- Год 1813
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (55) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 реалов 1813 года со знаком M IJ. Это серебряная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 30125 проданному на аукционе Heritage Auctions за 18000 USD. Торги состоялись 19 августа 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
692 $
Цена в валюте аукциона 650 EUR
Продавец Tauler & Fau
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 29 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 28 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 20 августа 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 9 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 6 августа 2020
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Продавец Morton & Eden
Дата 28 июня 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 18 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 17 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 28 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 25 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 24 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 12 июля 2018
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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