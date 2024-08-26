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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

8 реалов 1812 года M IJ "Тип 1812-1814" (Испания, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 8 реалов 1812 года M IJ "Тип 1812-1814" - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VII Реверс монеты - 8 реалов 1812 года M IJ "Тип 1812-1814" - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,903)
  • Вес 27 гр
  • Чистого серебра (0,7839 oz) 24,381 гр
  • Диаметр 38 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 8 реалов
  • Год 1812
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (63)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 реалов 1812 года со знаком M IJ. Это серебряная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 2458 проданному на аукционе Soler y Llach S.L. за 3600 EUR. Торги состоялись 27 октября 2021.

Сохранность
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Испания 8 реалов 1812 M IJ на аукционе Soler y Llach - May 10, 2024
Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
259 $
Цена в валюте аукциона 240 EUR
Испания 8 реалов 1812 M IJ на аукционе CoinsNB - March 30, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 30 марта 2024
Сохранность VF
Цена
562 $
Цена в валюте аукциона 520 EUR
Испания 8 реалов 1812 M IJ на аукционе Tauler & Fau - February 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 реалов 1812 M IJ на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 реалов 1812 M IJ на аукционе Rio de la Plata - September 15, 2023
Продавец Rio de la Plata
Дата 15 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1812 M IJ на аукционе Tauler & Fau - June 29, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 29 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 реалов 1812 M IJ на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1812 M IJ на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 реалов 1812 M IJ на аукционе Soler y Llach - October 28, 2021
Продавец Soler y Llach
Дата 28 октября 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Испания 8 реалов 1812 M IJ на аукционе Aureo & Calicó - March 18, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 марта 2021
Сохранность XF
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Испания 8 реалов 1812 M IJ на аукционе Jesús Vico - December 15, 2020
Продавец Jesús Vico
Дата 15 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
Испания 8 реалов 1812 M IJ на аукционе Cayón - November 15, 2019
Продавец Cayón
Дата 15 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1812 M IJ на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2019
Сохранность XF
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Испания 8 реалов 1812 M IJ на аукционе ibercoin - June 5, 2019
Продавец ibercoin
Дата 5 июня 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1812 M IJ на аукционе Cayón - March 14, 2019
Продавец Cayón
Дата 14 марта 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1812 M IJ на аукционе ibercoin - December 4, 2018
Продавец ibercoin
Дата 4 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
Испания 8 реалов 1812 M IJ на аукционе Emporium Hamburg - October 26, 2018
Продавец Emporium Hamburg
Дата 26 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1812 M IJ на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 реалов 1812 M IJ на аукционе Cayón - July 3, 2018
Продавец Cayón
Дата 3 июля 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1812 M IJ на аукционе Tauler & Fau - May 10, 2018
Продавец Tauler & Fau
Дата 10 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1812 M IJ на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 реалов 1812 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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