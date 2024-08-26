Испания Период: 1746-1939 1746-1939
8 реалов 1812 года M IJ "Тип 1812-1814" (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,903)
- Вес 27 гр
- Чистого серебра (0,7839 oz) 24,381 гр
- Диаметр 38 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 8 реалов
- Год 1812
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (63)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 реалов 1812 года со знаком M IJ. Это серебряная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 2458 проданному на аукционе Soler y Llach S.L. за 3600 EUR. Торги состоялись 27 октября 2021.
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Продавец Tauler & Fau
Дата 28 февраля 2024
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2023
Сохранность XF
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Продавец Rio de la Plata
Дата 15 сентября 2023
Сохранность VF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 29 июня 2022
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
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Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
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Продавец Soler y Llach
Дата 28 октября 2021
Сохранность MS63 NGC
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 марта 2021
Сохранность XF
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Продавец Cayón
Дата 15 ноября 2019
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Дата 17 октября 2019
Сохранность XF
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Продавец ibercoin
Дата 5 июня 2019
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 26 октября 2018
Сохранность VF
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Дата 18 октября 2018
Сохранность XF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 10 мая 2018
Сохранность VF
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