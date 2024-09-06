Испания Период: 1746-1939 1746-1939
8 реалов 1811 года V GS "Тип 1808-1811" (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,903)
- Вес 27 гр
- Чистого серебра (0,7839 oz) 24,381 гр
- Диаметр 38 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 8 реалов
- Год 1811
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Валенсия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (46) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 реалов 1811 года со знаком V GS. Это серебряная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 10 проданному на аукционе ibercoin за 4000 EUR. Торги состоялись 27 сентября 2022.
Сохранность
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Продавец ibercoin
Дата 27 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 марта 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 30 июня 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 28 июня 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Herrero
Дата 28 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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