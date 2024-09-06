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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

8 реалов 1811 года V GS "Тип 1808-1811" (Испания, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 8 реалов 1811 года V GS "Тип 1808-1811" - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VII Реверс монеты - 8 реалов 1811 года V GS "Тип 1808-1811" - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,903)
  • Вес 27 гр
  • Чистого серебра (0,7839 oz) 24,381 гр
  • Диаметр 38 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 8 реалов
  • Год 1811
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Валенсия
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (46) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 реалов 1811 года со знаком V GS. Это серебряная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 10 проданному на аукционе ibercoin за 4000 EUR. Торги состоялись 27 сентября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 8 реалов 1811 V GS на аукционе Tauler & Fau - May 12, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 12 мая 2023
Сохранность VF
Цена
458 $
Цена в валюте аукциона 420 EUR
Испания 8 реалов 1811 V GS на аукционе Künker - October 7, 2022
Продавец Künker
Дата 7 октября 2022
Сохранность VF
Цена
323 $
Цена в валюте аукциона 330 EUR
Испания 8 реалов 1811 V GS на аукционе ibercoin - September 27, 2022
Продавец ibercoin
Дата 27 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1811 V GS на аукционе Soler y Llach - June 16, 2022
Продавец Soler y Llach
Дата 16 июня 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
Испания 8 реалов 1811 V GS на аукционе Jesús Vico - June 9, 2022
Продавец Jesús Vico
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1811 V GS на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1811 V GS на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 реалов 1811 V GS на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1811 V GS на аукционе Aureo & Calicó - March 18, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 марта 2021
Сохранность AU
Цена
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Испания 8 реалов 1811 V GS на аукционе Jesús Vico - July 16, 2020
Продавец Jesús Vico
Дата 16 июля 2020
Сохранность VF
Цена
Испания 8 реалов 1811 V GS на аукционе Jesús Vico - June 30, 2020
Продавец Jesús Vico
Дата 30 июня 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1811 V GS на аукционе HERVERA - October 24, 2019
Продавец HERVERA
Дата 24 октября 2019
Сохранность XF
Цена
Испания 8 реалов 1811 V GS на аукционе Soler y Llach - October 23, 2019
Продавец Soler y Llach
Дата 23 октября 2019
Сохранность XF
Цена
Испания 8 реалов 1811 V GS на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 реалов 1811 V GS на аукционе Tauler & Fau - June 28, 2017
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 июня 2017
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1811 V GS на аукционе Aureo & Calicó - April 26, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2017
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 реалов 1811 V GS на аукционе Cayón - July 6, 2016
Продавец Cayón
Дата 6 июля 2016
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1811 V GS на аукционе HERVERA - May 5, 2016
Продавец HERVERA
Дата 5 мая 2016
Сохранность VF
Цена
Испания 8 реалов 1811 V GS на аукционе Soler y Llach - May 4, 2016
Продавец Soler y Llach
Дата 4 мая 2016
Сохранность VF
Цена
Испания 8 реалов 1811 V GS на аукционе Herrero - April 28, 2016
Продавец Herrero
Дата 28 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1811 V GS на аукционе Jesús Vico - June 11, 2015
Продавец Jesús Vico
Дата 11 июня 2015
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 8 реалов 1811 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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