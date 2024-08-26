Испания Период: 1746-1939 1746-1939
8 реалов 1811 года V SG "Тип 1808-1811" (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,903)
- Вес 27 гр
- Чистого серебра (0,7839 oz) 24,381 гр
- Диаметр 38 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 8 реалов
- Год 1811
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Валенсия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (91) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 реалов 1811 года со знаком V SG. Это серебряная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 339 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 12000 EUR. Торги состоялись 12 марта 2015.
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Дата 27 октября 2023
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