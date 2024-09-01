Испания Период: 1746-1939 1746-1939
30 суэльдо (су) 1808 года (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 27 гр
- Диаметр 38 мм
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 30 суэльдо (су)
- Год 1808
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Мальорка
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (176)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 30 суэльдо (су) 1808 года. Это серебряная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 33205 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2280 USD. Торги состоялись 17 августа 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 15 декабря 2023
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Цена
330 $
Цена в валюте аукциона 300 EUR
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец CoinsNB
Дата 28 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 13 октября 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Monedalia.es
Дата 6 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 25 апреля 2023
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Продавец Tauler & Fau
Дата 25 апреля 2023
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 ноября 2022
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Дата 15 ноября 2022
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Дата 18 октября 2022
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Продавец Tauler & Fau
Дата 28 июня 2022
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Продавец Soler y Llach
Дата 16 июня 2022
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 31 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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