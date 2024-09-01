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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

30 суэльдо (су) 1808 года (Испания, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 30 суэльдо (су) 1808 года - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VII Реверс монеты - 30 суэльдо (су) 1808 года - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 27 гр
  • Диаметр 38 мм

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 30 суэльдо (су)
  • Год 1808
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Мальорка
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (176)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 30 суэльдо (су) 1808 года. Это серебряная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 33205 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2280 USD. Торги состоялись 17 августа 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 30 суэльдо (су) 1808 на аукционе Tauler & Fau - February 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
477 $
Цена в валюте аукциона 440 EUR
Испания 30 суэльдо (су) 1808 на аукционе Casa de Subastas de Madrid - December 15, 2023
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 15 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
330 $
Цена в валюте аукциона 300 EUR
Испания 30 суэльдо (су) 1808 на аукционе Aureo & Calicó - November 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 30 суэльдо (су) 1808 на аукционе CoinsNB - October 28, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 28 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 30 суэльдо (су) 1808 на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 30 суэльдо (су) 1808 на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 30 суэльдо (су) 1808 на аукционе Aureo & Calicó - October 19, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 30 суэльдо (су) 1808 на аукционе MDC Monaco - October 13, 2023
Продавец MDC Monaco
Дата 13 октября 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Испания 30 суэльдо (су) 1808 на аукционе Monedalia.es - September 6, 2023
Продавец Monedalia.es
Дата 6 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 30 суэльдо (су) 1808 на аукционе Heritage - August 19, 2023
Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Испания 30 суэльдо (су) 1808 на аукционе Aureo & Calicó - May 23, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 30 суэльдо (су) 1808 на аукционе Soler y Llach - April 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность XF
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Испания 30 суэльдо (су) 1808 на аукционе Tauler & Fau - April 25, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 апреля 2023
Сохранность VF
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Испания 30 суэльдо (су) 1808 на аукционе Tauler & Fau - April 25, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 апреля 2023
Сохранность VF
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Испания 30 суэльдо (су) 1808 на аукционе Aureo & Calicó - November 15, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 30 суэльдо (су) 1808 на аукционе Aureo & Calicó - November 15, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 30 суэльдо (су) 1808 на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 30 суэльдо (су) 1808 на аукционе Tauler & Fau - June 28, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 30 суэльдо (су) 1808 на аукционе Soler y Llach - June 16, 2022
Продавец Soler y Llach
Дата 16 июня 2022
Сохранность VF
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Испания 30 суэльдо (су) 1808 на аукционе Aureo & Calicó - May 31, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 31 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 30 суэльдо (су) 1808 на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 30 суэльдо (су) 1808 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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