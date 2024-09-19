Испания Период: 1746-1939 1746-1939
30 суэльдо (су) 1808 года (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 27 гр
- Диаметр 38 мм
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 30 суэльдо (су)
- Год 1808
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Мальорка
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (107)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 30 суэльдо (су) 1808 года. Это серебряная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 1325 проданному на аукционе Cayón Subastas за 675 EUR. Торги состоялись 4 февраля 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 15 декабря 2023
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Цена
374 $
Цена в валюте аукциона 340 EUR
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2023
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Цена
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Продавец Cayón
Дата 16 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
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Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Silicua Coins
Дата 30 сентября 2022
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Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 16 июня 2022
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Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 31 мая 2022
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Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
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Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 29 марта 2022
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2022
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Цена
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Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 декабря 2021
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Продавец Soler y Llach
Дата 28 октября 2021
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 21 октября 2021
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 апреля 2021
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 марта 2021
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Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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