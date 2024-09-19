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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

30 суэльдо (су) 1808 года (Испания, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 30 суэльдо (су) 1808 года - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VII Реверс монеты - 30 суэльдо (су) 1808 года - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 27 гр
  • Диаметр 38 мм

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 30 суэльдо (су)
  • Год 1808
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Мальорка
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (107)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 30 суэльдо (су) 1808 года. Это серебряная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 1325 проданному на аукционе Cayón Subastas за 675 EUR. Торги состоялись 4 февраля 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 30 суэльдо (су) 1808 на аукционе Tauler & Fau - February 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
434 $
Цена в валюте аукциона 400 EUR
Испания 30 суэльдо (су) 1808 на аукционе Casa de Subastas de Madrid - December 15, 2023
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 15 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
374 $
Цена в валюте аукциона 340 EUR
Испания 30 суэльдо (су) 1808 на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 30 суэльдо (су) 1808 на аукционе Cayón - November 16, 2023
Продавец Cayón
Дата 16 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 30 суэльдо (су) 1808 на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 30 суэльдо (су) 1808 на аукционе Aureo & Calicó - October 19, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 30 суэльдо (су) 1808 на аукционе Silicua Coins - September 30, 2022
Продавец Silicua Coins
Дата 30 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 30 суэльдо (су) 1808 на аукционе Soler y Llach - June 16, 2022
Продавец Soler y Llach
Дата 16 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 30 суэльдо (су) 1808 на аукционе Aureo & Calicó - May 31, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 31 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 30 суэльдо (су) 1808 на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 30 суэльдо (су) 1808 на аукционе Tauler & Fau - March 29, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 29 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 30 суэльдо (су) 1808 на аукционе Aureo & Calicó - March 16, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 30 суэльдо (су) 1808 на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 30 суэльдо (су) 1808 на аукционе Aureo & Calicó - December 15, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 30 суэльдо (су) 1808 на аукционе Soler y Llach - October 28, 2021
Продавец Soler y Llach
Дата 28 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 30 суэльдо (су) 1808 на аукционе Aureo & Calicó - October 21, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 21 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 30 суэльдо (су) 1808 на аукционе Aureo & Calicó - April 20, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 30 суэльдо (су) 1808 на аукционе Aureo & Calicó - March 18, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 30 суэльдо (су) 1808 на аукционе Aureo & Calicó - October 22, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 30 суэльдо (су) 1808 на аукционе Cayón - June 20, 2020
Продавец Cayón
Дата 20 июня 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 30 суэльдо (су) 1808 на аукционе SINCONA - June 9, 2020
Продавец SINCONA
Дата 9 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 30 суэльдо (су) 1808 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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