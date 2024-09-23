Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 реала 1814 года M GJ "Тип 1812-1814" (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,810)
- Вес 6 гр
- Чистого серебра (0,1563 oz) 4,86 гр
- Диаметр 26 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 2 реала
- Год 1814
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (35)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 реала 1814 года со знаком M GJ. Это серебряная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 439 проданному на аукционе MARTÍ HERVERA S.L за 190 EUR. Торги состоялись 28 февраля 2019.
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Дата 10 мая 2024
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Дата 28 февраля 2024
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Дата 27 октября 2023
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Дата 18 апреля 2023
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Дата 10 ноября 2020
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Дата 19 сентября 2019
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