Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 реала 1813 года M IG "Тип 1812-1814" (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,810)
- Вес 6 гр
- Чистого серебра (0,1563 oz) 4,86 гр
- Диаметр 26 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 2 реала
- Год 1813
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (84) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 реала 1813 года со знаком M IG. Это серебряная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 1389 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 420 EUR. Торги состоялись 14 марта 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец CoinsNB
Дата 24 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец CoinsNB
Дата 28 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 5 июля 2023
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 мая 2023
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 апреля 2023
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 1 февраля 2023
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 января 2023
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 сентября 2022
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 июля 2022
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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