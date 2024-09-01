Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 реала 1812 года M IJ "Тип 1812-1814" (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,810)
- Вес 6 гр
- Чистого серебра (0,1563 oz) 4,86 гр
- Диаметр 26 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 2 реала
- Год 1812
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (114) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 реала 1812 года со знаком M IJ. Это серебряная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 34276 проданному на аукционе Stack's Bowers за 2800 USD. Торги состоялись 26 августа 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stephen Album
Дата 23 июля 2024
Сохранность AU50 PCGS
Цена
220 $
Цена в валюте аукциона 220 USD
Продавец CoinsNB
Дата 30 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 28 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 28 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 21 марта 2024
Сохранность F
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец CoinsNB
Дата 28 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 20 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Monedalia.es
Дата 6 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 8 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 12 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 25 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 12 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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