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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

2 реала 1812 года M IJ "Тип 1812-1814" (Испания, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 2 реала 1812 года M IJ "Тип 1812-1814" - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VII Реверс монеты - 2 реала 1812 года M IJ "Тип 1812-1814" - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,810)
  • Вес 6 гр
  • Чистого серебра (0,1563 oz) 4,86 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 2 реала
  • Год 1812
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (114) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 реала 1812 года со знаком M IJ. Это серебряная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 34276 проданному на аукционе Stack's Bowers за 2800 USD. Торги состоялись 26 августа 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 2 реала 1812 M IJ на аукционе CoinsNB - July 27, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 27 июля 2024
Сохранность XF
Цена
103 $
Цена в валюте аукциона 95 EUR
Испания 2 реала 1812 M IJ на аукционе Stephen Album - July 23, 2024
Продавец Stephen Album
Дата 23 июля 2024
Сохранность AU50 PCGS
Цена
220 $
Цена в валюте аукциона 220 USD
Испания 2 реала 1812 M IJ на аукционе CoinsNB - June 30, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 30 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Испания 2 реала 1812 M IJ на аукционе CoinsNB - June 1, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 1 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1812 M IJ на аукционе Tauler & Fau - May 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1812 M IJ на аукционе Tauler & Fau - May 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1812 M IJ на аукционе ibercoin - March 21, 2024
Продавец ibercoin
Дата 21 марта 2024
Сохранность F
Цена
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Испания 2 реала 1812 M IJ на аукционе Aureo & Calicó - March 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Испания 2 реала 1812 M IJ на аукционе ibercoin - December 4, 2023
Продавец ibercoin
Дата 4 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
Испания 2 реала 1812 M IJ на аукционе CoinsNB - October 28, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 28 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Испания 2 реала 1812 M IJ на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 реала 1812 M IJ на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1812 M IJ на аукционе Casa de Subastas de Madrid - October 20, 2023
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 20 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1812 M IJ на аукционе Aureo & Calicó - October 19, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 октября 2023
Сохранность XF
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Испания 2 реала 1812 M IJ на аукционе Monedalia.es - September 6, 2023
Продавец Monedalia.es
Дата 6 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1812 M IJ на аукционе Jesús Vico - June 8, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 8 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1812 M IJ на аукционе Tauler & Fau - May 12, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 12 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1812 M IJ на аукционе Tauler & Fau - April 25, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1812 M IJ на аукционе Tauler & Fau - April 12, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 12 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1812 M IJ на аукционе Aureo & Calicó - January 17, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1812 M IJ на аукционе ibercoin - November 29, 2022
Продавец ibercoin
Дата 29 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 реала 1812 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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