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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

2 реала 1830 года S JB (Испания, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 2 реала 1830 года S JB - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VII Реверс монеты - 2 реала 1830 года S JB - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,812)
  • Вес 6 гр
  • Чистого серебра (0,1566 oz) 4,872 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 2 реала
  • Год 1830
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Севилья
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 реала 1830 года со знаком S JB. Это серебряная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 340 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 180 EUR. Торги состоялись 11 марта 2009.

Сохранность
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  • Aureo & Calicó (5)
  • Casa de Subastas de Madrid (1)
  • Cayón (1)
  • HERVERA (3)
  • ibercoin (1)
  • Soler y Llach (3)
Испания 2 реала 1830 S JB на аукционе Aureo & Calicó - July 11, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 июля 2024
Сохранность F
Цена
27 $
Цена в валюте аукциона 25 EUR
Испания 2 реала 1830 S JB на аукционе Casa de Subastas de Madrid - July 7, 2023
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 7 июля 2023
Сохранность VF
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Испания 2 реала 1830 S JB на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1830 S JB на аукционе Aureo & Calicó - September 17, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1830 S JB на аукционе ibercoin - July 15, 2020
Продавец ibercoin
Дата 15 июля 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1830 S JB на аукционе Aureo & Calicó - December 11, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1830 S JB на аукционе HERVERA - February 27, 2014
Продавец HERVERA
Дата 27 февраля 2014
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1830 S JB на аукционе Soler y Llach - February 26, 2014
Продавец Soler y Llach
Дата 26 февраля 2014
Сохранность VF
Цена
Испания 2 реала 1830 S JB на аукционе HERVERA - December 17, 2013
Продавец HERVERA
Дата 17 декабря 2013
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1830 S JB на аукционе Soler y Llach - December 16, 2013
Продавец Soler y Llach
Дата 16 декабря 2013
Сохранность VF
Цена
Испания 2 реала 1830 S JB на аукционе Cayón - September 15, 2011
Продавец Cayón
Дата 15 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1830 S JB на аукционе HERVERA - February 22, 2011
Продавец HERVERA
Дата 22 февраля 2011
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1830 S JB на аукционе Soler y Llach - February 21, 2011
Продавец Soler y Llach
Дата 21 февраля 2011
Сохранность VF
Цена
Испания 2 реала 1830 S JB на аукционе Aureo & Calicó - March 11, 2009
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 марта 2009
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 реала 1830 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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