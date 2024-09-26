Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 реала 1830 года S JB (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,812)
- Вес 6 гр
- Чистого серебра (0,1566 oz) 4,872 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 2 реала
- Год 1830
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Севилья
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (14) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 реала 1830 года со знаком S JB. Это серебряная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 340 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 180 EUR. Торги состоялись 11 марта 2009.
Сохранность
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- Aureo & Calicó (5)
- Casa de Subastas de Madrid (1)
- Cayón (1)
- HERVERA (3)
- ibercoin (1)
- Soler y Llach (3)
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 7 июля 2023
Сохранность VF
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 15 июля 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 27 февраля 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 17 декабря 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 15 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 22 февраля 2011
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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