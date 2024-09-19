Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 реала 1827 года S JB (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,812)
- Вес 6 гр
- Чистого серебра (0,1566 oz) 4,872 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 2 реала
- Год 1827
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Севилья
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (28) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 реала 1827 года со знаком S JB. Это серебряная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 868 проданному на аукционе Tauler & Fau Subastas за 300 EUR. Торги состоялись 27 февраля 2024.
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Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 15 декабря 2023
Сохранность F
Цена
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Продавец Stack's
Дата 17 мая 2023
Сохранность F15 PCGS
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Varesi
Дата 6 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 апреля 2021
Сохранность XF
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Продавец ibercoin
Дата 15 июля 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 2 июля 2020
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 сентября 2019
Сохранность F
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Продавец Tauler & Fau
Дата 15 октября 2018
Сохранность VF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 20 марта 2018
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 февраля 2016
Сохранность XF
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Продавец HERVERA
Дата 16 октября 2014
Сохранность XF
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Продавец Soler y Llach
Дата 15 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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