Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 реала 1825 года S JB (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,812)
- Вес 6 гр
- Чистого серебра (0,1566 oz) 4,872 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 2 реала
- Год 1825
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Севилья
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (43) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 реала 1825 года со знаком S JB. Это серебряная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 794 проданному на аукционе MARTÍ HERVERA S.L за 280 EUR. Торги состоялись 8 мая 2012.
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Дата 24 октября 2023
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Дата 30 мая 2022
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Сохранность Нет оценки
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Дата 27 января 2022
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Дата 1 декабря 2021
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