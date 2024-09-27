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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

2 реала 1830 года M AJ (Испания, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 2 реала 1830 года M AJ - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VII Реверс монеты - 2 реала 1830 года M AJ - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,812)
  • Вес 6 гр
  • Чистого серебра (0,1566 oz) 4,872 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 2 реала
  • Год 1830
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 реала 1830 года со знаком M AJ. Это серебряная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 282 проданному на аукционе Davissons Ltd. за 1100 USD. Торги состоялись 16 мая 2023.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (5)
  • Casa de Subastas de Madrid (2)
  • Cayón (2)
  • Davissons Ltd. (1)
  • Soler y Llach (2)
  • Tauler & Fau (1)
  • WCN (1)
Испания 2 реала 1830 M AJ на аукционе Casa de Subastas de Madrid - December 15, 2023
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 15 декабря 2023
Сохранность F
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Испания 2 реала 1830 M AJ на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность AU
Цена
343 $
Цена в валюте аукциона 325 EUR
Испания 2 реала 1830 M AJ на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 реала 1830 M AJ на аукционе Casa de Subastas de Madrid - July 7, 2023
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 7 июля 2023
Сохранность F
Цена
Испания 2 реала 1830 M AJ на аукционе Davissons Ltd. - May 16, 2023
Продавец Davissons Ltd.
Дата 16 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 5 января 2023
Сохранность F
Цена
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Испания 2 реала 1830 M AJ на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1830 M AJ на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1830 M AJ на аукционе Aureo & Calicó - December 11, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1830 M AJ на аукционе Aureo & Calicó - April 23, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1830 M AJ на аукционе Aureo & Calicó - March 12, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 марта 2015
Сохранность AU
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Испания 2 реала 1830 M AJ на аукционе Cayón - September 15, 2011
Продавец Cayón
Дата 15 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1830 M AJ на аукционе Soler y Llach - July 5, 2010
Продавец Soler y Llach
Дата 5 июля 2010
Сохранность XF
Цена
Испания 2 реала 1830 M AJ на аукционе Aureo & Calicó - October 28, 2008
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 октября 2008
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 реала 1830 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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