Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 реала 1830 года M AJ (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,812)
- Вес 6 гр
- Чистого серебра (0,1566 oz) 4,872 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 2 реала
- Год 1830
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (14) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 реала 1830 года со знаком M AJ. Это серебряная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 282 проданному на аукционе Davissons Ltd. за 1100 USD. Торги состоялись 16 мая 2023.
Сохранность
- Все фирмы
- Aureo & Calicó (5)
- Casa de Subastas de Madrid (2)
- Cayón (2)
- Davissons Ltd. (1)
- Soler y Llach (2)
- Tauler & Fau (1)
- WCN (1)
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 15 декабря 2023
Сохранность F
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность AU
Цена
343 $
Цена в валюте аукциона 325 EUR
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Davissons Ltd.
Дата 16 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 марта 2015
Сохранность AU
Цена
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Продавец Cayón
Дата 15 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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