Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 реала 1828 года M AJ (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,812)
- Вес 6 гр
- Чистого серебра (0,1566 oz) 4,872 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 2 реала
- Год 1828
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (23) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 реала 1828 года со знаком M AJ. Это серебряная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 2344 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 550 USD. Торги состоялись 4 сентября 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 25 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность F
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Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 4 сентября 2019
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 апреля 2015
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 апреля 2015
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 мая 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 октября 2013
Сохранность XF
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 28 июня 2012
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 15 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 22 февраля 2011
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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