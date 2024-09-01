Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Испания Период: 1746-1939 1746-1939

2 реала 1828 года M AJ (Испания, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 2 реала 1828 года M AJ - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VII Реверс монеты - 2 реала 1828 года M AJ - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,812)
  • Вес 6 гр
  • Чистого серебра (0,1566 oz) 4,872 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 2 реала
  • Год 1828
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (23) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 реала 1828 года со знаком M AJ. Это серебряная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 2344 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 550 USD. Торги состоялись 4 сентября 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (10)
  • Cayón (5)
  • Goldberg (1)
  • HERVERA (1)
  • ibercoin (1)
  • Künker (1)
  • Münzen Gut-Lynt (1)
  • Soler y Llach (2)
  • Tauler & Fau (1)
Испания 2 реала 1828 M AJ на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность F
Цена
43 $
Цена в валюте аукциона 40 EUR
Испания 2 реала 1828 M AJ на аукционе Cayón - March 14, 2024
Продавец Cayón
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF
Цена
104 $
Цена в валюте аукциона 95 EUR
Испания 2 реала 1828 M AJ на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 реала 1828 M AJ на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 25, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 25 июня 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 реала 1828 M AJ на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 реала 1828 M AJ на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 реала 1828 M AJ на аукционе Künker - July 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 июля 2021
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 реала 1828 M AJ на аукционе Goldberg - September 4, 2019
Продавец Goldberg
Дата 4 сентября 2019
Сохранность MS64 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 реала 1828 M AJ на аукционе Aureo & Calicó - December 11, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 реала 1828 M AJ на аукционе Cayón - June 12, 2018
Продавец Cayón
Дата 12 июня 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 реала 1828 M AJ на аукционе Aureo & Calicó - February 3, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 февраля 2016
Сохранность XF
Цена
Испания 2 реала 1828 M AJ на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2015
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 реала 1828 M AJ на аукционе Aureo & Calicó - April 23, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 реала 1828 M AJ на аукционе Aureo & Calicó - April 23, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 апреля 2015
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 реала 1828 M AJ на аукционе Aureo & Calicó - May 28, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 мая 2014
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 реала 1828 M AJ на аукционе Aureo & Calicó - October 23, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 октября 2013
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 реала 1828 M AJ на аукционе ibercoin - June 28, 2012
Продавец ibercoin
Дата 28 июня 2012
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 реала 1828 M AJ на аукционе Cayón - September 15, 2011
Продавец Cayón
Дата 15 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 реала 1828 M AJ на аукционе HERVERA - February 22, 2011
Продавец HERVERA
Дата 22 февраля 2011
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 реала 1828 M AJ на аукционе Soler y Llach - February 21, 2011
Продавец Soler y Llach
Дата 21 февраля 2011
Сохранность VF
Цена
Испания 2 реала 1828 M AJ на аукционе Aureo & Calicó - October 27, 2010
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 октября 2010
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 2 реала 1828 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Испании Каталог монет Фердинанда VII Монеты Испании 1828 года Все испанские монеты испанские серебряные монеты испанские монеты номиналом 2 реала Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Категория
Год
Поиск