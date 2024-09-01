Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 реала 1825 года M AJ (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,812)
- Вес 6 гр
- Чистого серебра (0,1566 oz) 4,872 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 2 реала
- Год 1825
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (19) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 реала 1825 года со знаком M AJ. Это серебряная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 2359 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 410 EUR. Торги состоялись 9 февраля 2016.
Сохранность
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Продавец Silicua Coins
Дата 25 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
198 $
Цена в валюте аукциона 190 EUR
Продавец Silicua Coins
Дата 30 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность F
Цена
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Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 декабря 2018
Сохранность F
Цена
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Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 сентября 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 октября 2013
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 15 сентября 2011
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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