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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

2 реала 1825 года M AJ (Испания, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 2 реала 1825 года M AJ - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VII Реверс монеты - 2 реала 1825 года M AJ - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,812)
  • Вес 6 гр
  • Чистого серебра (0,1566 oz) 4,872 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 2 реала
  • Год 1825
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (19) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 реала 1825 года со знаком M AJ. Это серебряная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 2359 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 410 EUR. Торги состоялись 9 февраля 2016.

Сохранность
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  • Künker (1)
  • Silicua Coins (3)
  • Soler y Llach (1)
  • Tauler & Fau (1)
Испания 2 реала 1825 M AJ на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
43 $
Цена в валюте аукциона 40 EUR
Испания 2 реала 1825 M AJ на аукционе Silicua Coins - November 25, 2022
Продавец Silicua Coins
Дата 25 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
198 $
Цена в валюте аукциона 190 EUR
Испания 2 реала 1825 M AJ на аукционе Silicua Coins - October 28, 2022
Продавец Silicua Coins
Дата 28 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
Испания 2 реала 1825 M AJ на аукционе Silicua Coins - September 30, 2022
Продавец Silicua Coins
Дата 30 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Испания 2 реала 1825 M AJ на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность F
Цена
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Испания 2 реала 1825 M AJ на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1825 M AJ на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1825 M AJ на аукционе Jesús Vico - December 15, 2020
Продавец Jesús Vico
Дата 15 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
Испания 2 реала 1825 M AJ на аукционе Tauler & Fau - September 24, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 реала 1825 M AJ на аукционе Höhn - August 25, 2019
Продавец Höhn
Дата 25 августа 2019
Сохранность XF
Цена
Испания 2 реала 1825 M AJ на аукционе Aureo & Calicó - December 11, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 декабря 2018
Сохранность F
Цена
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Испания 2 реала 1825 M AJ на аукционе Künker - February 11, 2016
Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность UNC
Цена
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Испания 2 реала 1825 M AJ на аукционе Aureo & Calicó - September 30, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 сентября 2015
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1825 M AJ на аукционе Aureo & Calicó - April 23, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1825 M AJ на аукционе Aureo & Calicó - October 23, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 октября 2013
Сохранность XF
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Испания 2 реала 1825 M AJ на аукционе Cayón - September 15, 2011
Продавец Cayón
Дата 15 сентября 2011
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 реала 1825 M AJ на аукционе HERVERA - July 5, 2011
Продавец HERVERA
Дата 5 июля 2011
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 реала 1825 M AJ на аукционе Soler y Llach - July 4, 2011
Продавец Soler y Llach
Дата 4 июля 2011
Сохранность XF
Цена
Испания 2 реала 1825 M AJ на аукционе Aureo & Calicó - March 11, 2009
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 марта 2009
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 реала 1825 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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