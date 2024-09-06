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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

2 реала 1814 года M GJ "Тип 1810-1833" (Испания, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 2 реала 1814 года M GJ "Тип 1810-1833" - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VII Реверс монеты - 2 реала 1814 года M GJ "Тип 1810-1833" - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VII

Фотография: Cayón Subastas

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,812)
  • Вес 6 гр
  • Чистого серебра (0,1566 oz) 4,872 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 2 реала
  • Год 1814
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (29) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 реала 1814 года со знаком M GJ. Это серебряная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 34277 проданному на аукционе Stack's Bowers за 1650 USD. Торги состоялись 26 августа 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Tauler & Fau (3)
Испания 2 реала 1814 M GJ на аукционе Tauler & Fau - May 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 мая 2024
Сохранность VF
Цена
92 $
Цена в валюте аукциона 85 EUR
Испания 2 реала 1814 M GJ на аукционе Oslo Myntgalleri - May 5, 2024
Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 5 мая 2024
Сохранность XF
Цена
101 $
Цена в валюте аукциона 1100 NOK
Испания 2 реала 1814 M GJ на аукционе Katz - April 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 реала 1814 M GJ на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1814 M GJ на аукционе Casa de Subastas de Madrid - February 24, 2023
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 24 февраля 2023
Сохранность F
Цена
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Испания 2 реала 1814 M GJ на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 реала 1814 M GJ на аукционе Stack's - August 27, 2022
Испания 2 реала 1814 M GJ на аукционе Stack's - August 27, 2022
Продавец Stack's
Дата 27 августа 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Испания 2 реала 1814 M GJ на аукционе Aureo & Calicó - May 31, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 31 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 реала 1814 M GJ на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность F
Цена
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Испания 2 реала 1814 M GJ на аукционе Aureo & Calicó - April 26, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2022
Сохранность XF
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Испания 2 реала 1814 M GJ на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
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Испания 2 реала 1814 M GJ на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2021
Сохранность F
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Испания 2 реала 1814 M GJ на аукционе Tauler & Fau - February 2, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 2 февраля 2021
Сохранность VF
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Испания 2 реала 1814 M GJ на аукционе Katz - October 4, 2020
Продавец Katz
Дата 4 октября 2020
Сохранность XF
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Испания 2 реала 1814 M GJ на аукционе Aureo & Calicó - September 17, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 сентября 2020
Сохранность VF
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Испания 2 реала 1814 M GJ на аукционе Coinhouse - June 21, 2020
Продавец Coinhouse
Дата 21 июня 2020
Сохранность F
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Испания 2 реала 1814 M GJ на аукционе Cayón - December 27, 2019
Продавец Cayón
Дата 27 декабря 2019
Сохранность F
Цена
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Испания 2 реала 1814 M GJ на аукционе Aureo & Calicó - September 19, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 сентября 2019
Сохранность F
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Испания 2 реала 1814 M GJ на аукционе Aureo & Calicó - September 19, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
Испания 2 реала 1814 M GJ на аукционе Tauler & Fau - April 9, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 9 апреля 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1814 M GJ на аукционе Aureo & Calicó - December 11, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 декабря 2018
Сохранность F
Цена
Где купить?
Испания 2 реала 1814 M GJ на аукционе Aureo & Calicó - September 19, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 сентября 2024
Сохранность F
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Где продать?

Для продажи 2 реала 1814 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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