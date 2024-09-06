Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 реала 1814 года M GJ "Тип 1810-1833" (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: Cayón Subastas
Техническая информация
- Металл Серебро (0,812)
- Вес 6 гр
- Чистого серебра (0,1566 oz) 4,872 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 2 реала
- Год 1814
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (29) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 реала 1814 года со знаком M GJ. Это серебряная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 34277 проданному на аукционе Stack's Bowers за 1650 USD. Торги состоялись 26 августа 2022.
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
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Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 24 февраля 2023
Сохранность F
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность XF
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Продавец Stack's
Дата 27 августа 2022
Сохранность MS65 NGC
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 31 мая 2022
Сохранность XF
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Дата 27 апреля 2022
Сохранность F
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Дата 26 апреля 2022
Сохранность XF
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Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
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Дата 18 октября 2021
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Дата 2 февраля 2021
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Дата 17 сентября 2020
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Продавец Coinhouse
Дата 21 июня 2020
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Продавец Cayón
Дата 27 декабря 2019
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Дата 19 сентября 2019
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Дата 9 апреля 2019
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