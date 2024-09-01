Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 реала 1814 года C SF "Тип 1810-1833" (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,812)
- Вес 6 гр
- Чистого серебра (0,1566 oz) 4,872 гр
- Диаметр 26 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 2 реала
- Год 1814
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Каталония
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (96) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 реала 1814 года со знаком C SF. Это серебряная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 1125 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 900 EUR. Торги состоялись 24 апреля 2014.
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 октября 2023
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 июля 2022
Сохранность F
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 31 мая 2022
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2022
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2022
Сохранность XF
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Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 28 ноября 2021
Сохранность VF
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Дата 21 октября 2021
Сохранность VF
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Продавец Stephen Album
Дата 15 мая 2021
Сохранность AU
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Продавец Tauler & Fau
Дата 2 февраля 2021
Сохранность VF
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Продавец Roma Numismatics
Дата 15 октября 2020
Сохранность VF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 22 сентября 2020
Сохранность VF
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