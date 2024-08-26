Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 реала 1812 года C SF "Тип 1810-1833" (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,812)
- Вес 6 гр
- Чистого серебра (0,1566 oz) 4,872 гр
- Диаметр 26 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 2 реала
- Год 1812
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Каталония
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (255) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 реала 1812 года со знаком C SF. Это серебряная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 37838 проданному на аукционе Heritage Auctions за 720 USD. Торги состоялись 15 января 2019.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 5 июля 2024
Сохранность VF
Цена
54 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Продавец CoinsNB
Дата 30 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 июня 2024
Сохранность XF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 28 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 28 мая 2024
Сохранность VF
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Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
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Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
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Продавец CoinsNB
Дата 30 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец CoinsNB
Дата 30 марта 2024
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 февраля 2024
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 февраля 2024
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2023
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Продавец Jesús Vico
Дата 30 ноября 2023
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 ноября 2023
Сохранность VF
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Продавец CoinsNB
Дата 28 октября 2023
Сохранность XF
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