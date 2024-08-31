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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

2 реала 1812 года c CI "Тип 1810-1833" (Испания, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 2 реала 1812 года c CI "Тип 1810-1833" - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VII Реверс монеты - 2 реала 1812 года c CI "Тип 1810-1833" - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,812)
  • Вес 6 гр
  • Чистого серебра (0,1566 oz) 4,872 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 2 реала
  • Год 1812
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Кадис
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (140) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 реала 1812 года со знаком c CI. Это серебряная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 34275 проданному на аукционе Stack's Bowers за 480 USD. Торги состоялись 26 августа 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 2 реала 1812 c CI на аукционе CoinsNB - July 27, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 27 июля 2024
Сохранность XF
Цена
57 $
Цена в валюте аукциона 52 EUR
Испания 2 реала 1812 c CI на аукционе Aureo & Calicó - July 11, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 июля 2024
Сохранность VF
Цена
54 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Испания 2 реала 1812 c CI на аукционе CoinsNB - June 1, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 1 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Испания 2 реала 1812 c CI на аукционе Tauler & Fau - May 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1812 c CI на аукционе Tauler & Fau - May 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1812 c CI на аукционе Soler y Llach - May 10, 2024
Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1812 c CI на аукционе CoinsNB - April 27, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 27 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1812 c CI на аукционе CoinsNB - April 27, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 27 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1812 c CI на аукционе Katz - April 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Испания 2 реала 1812 c CI на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1812 c CI на аукционе Katz - April 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 апреля 2024
Сохранность AU
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Испания 2 реала 1812 c CI на аукционе ibercoin - March 21, 2024
Продавец ibercoin
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
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Испания 2 реала 1812 c CI на аукционе CoinsNB - February 18, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 18 февраля 2024
Сохранность XF
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Испания 2 реала 1812 c CI на аукционе Aureo & Calicó - February 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 февраля 2024
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Испания 2 реала 1812 c CI на аукционе Aureo & Calicó - February 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 февраля 2024
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Испания 2 реала 1812 c CI на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2023
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Испания 2 реала 1812 c CI на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2023
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Дата 13 декабря 2023
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Испания 2 реала 1812 c CI на аукционе Aureo & Calicó - December 12, 2023
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Дата 12 декабря 2023
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Испания 2 реала 1812 c CI на аукционе ibercoin - December 4, 2023
Продавец ibercoin
Дата 4 декабря 2023
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Испания 2 реала 1812 c CI на аукционе ibercoin - December 4, 2023
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Дата 4 декабря 2023
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Испания 2 реала 1812 c CI на аукционе CoinsNB - October 28, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 28 октября 2023
Сохранность AU
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Испания 2 реала 1812 c CI на аукционе Aureo & Calicó - September 19, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 сентября 2024
Сохранность VF
К аукциону
Испания 2 реала 1812 c CI на аукционе Aureo & Calicó - September 19, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 сентября 2024
Сохранность VF
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Где продать?

Для продажи 2 реала 1812 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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