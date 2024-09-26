Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 реала 1811 года c CI "Тип 1810-1833" (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,812)
- Вес 6 гр
- Чистого серебра (0,1566 oz) 4,872 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 2 реала
- Год 1811
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Кадис
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (201)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 реала 1811 года со знаком c CI. Это серебряная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 34274 проданному на аукционе Stack's Bowers за 1200 USD. Торги состоялись 26 августа 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Aureo & Calicó (63)
- Casa de Subastas de Madrid (4)
- Cayón (7)
- CoinsNB (8)
- Heritage (2)
- Herrero (2)
- HERVERA (18)
- ibercoin (23)
- Katz (5)
- Monedalia.es (2)
- Numisbalt (1)
- Roma Numismatics (1)
- Silicua Coins (3)
- Soler y Llach (30)
- Stack's (3)
- Stephen Album (1)
- Tauler & Fau (27)
- WAG (1)
Продавец CoinsNB
Дата 30 июня 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 мая 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец CoinsNB
Дата 27 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец CoinsNB
Дата 27 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец CoinsNB
Дата 30 марта 2024
Сохранность XF45 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец CoinsNB
Дата 18 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец CoinsNB
Дата 16 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 10
Где купить?
Где продать?
Для продажи 2 реала 1811 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск