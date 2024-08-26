Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 реала 1812 года V GS "Тип 1811-1812" (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,812)
- Вес 6 гр
- Чистого серебра (0,1566 oz) 4,872 гр
- Диаметр 26 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 2 реала
- Год 1812
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Валенсия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 реала 1812 года со знаком V GS. Это серебряная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 4779 проданному на аукционе Cayón Subastas за 340 EUR. Торги состоялись 27 января 2022.
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Продавец Stack's
Дата 29 февраля 2024
Сохранность F12 PCGS
Цена
140 $
Цена в валюте аукциона 140 USD
Продавец Jesús Vico
Дата 30 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 7 июля 2023
Сохранность F
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность F
Цена
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Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 28 июня 2017
Сохранность F
Цена
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Продавец Herrero
Дата 29 ноября 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 октября 2010
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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