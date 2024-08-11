Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 реала 1811 года V GS "Тип 1811-1812" (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,812)
- Вес 6 гр
- Чистого серебра (0,1566 oz) 4,872 гр
- Диаметр 26 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 2 реала
- Год 1811
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Валенсия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 реала 1811 года со знаком V GS. Это серебряная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 361 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 850 EUR. Торги состоялись 20 марта 2014.
Сохранность
- Все фирмы
- Aureo & Calicó (9)
- Cayón (3)
- HERVERA (1)
- ibercoin (1)
- Soler y Llach (3)
- Stephen Album (2)
- Tauler & Fau (2)
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stephen Album
Дата 18 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Tauler & Fau
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stephen Album
Дата 15 мая 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 октября 2019
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Soler y Llach
Дата 6 июля 2017
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Cayón
Дата 22 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 марта 2014
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец ibercoin
Дата 12 марта 2013
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 октября 2010
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 июня 2010
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 2 реала 1811 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск