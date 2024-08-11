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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

2 реала 1811 года V GS "Тип 1811-1812" (Испания, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 2 реала 1811 года V GS "Тип 1811-1812" - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VII Реверс монеты - 2 реала 1811 года V GS "Тип 1811-1812" - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,812)
  • Вес 6 гр
  • Чистого серебра (0,1566 oz) 4,872 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 2 реала
  • Год 1811
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Валенсия
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 реала 1811 года со знаком V GS. Это серебряная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 361 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 850 EUR. Торги состоялись 20 марта 2014.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (9)
  • Cayón (3)
  • HERVERA (1)
  • ibercoin (1)
  • Soler y Llach (3)
  • Stephen Album (2)
  • Tauler & Fau (2)
Испания 2 реала 1811 V GS на аукционе Tauler & Fau - May 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 мая 2024
Сохранность VF
Цена
326 $
Цена в валюте аукциона 300 EUR
Испания 2 реала 1811 V GS на аукционе Aureo & Calicó - December 12, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 декабря 2023
Сохранность F
Цена
70 $
Цена в валюте аукциона 65 EUR
Испания 2 реала 1811 V GS на аукционе Aureo & Calicó - November 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1811 V GS на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Испания 2 реала 1811 V GS на аукционе Stephen Album - September 18, 2022
Продавец Stephen Album
Дата 18 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 реала 1811 V GS на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1811 V GS на аукционе Tauler & Fau - April 26, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1811 V GS на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 реала 1811 V GS на аукционе Stephen Album - May 15, 2021
Продавец Stephen Album
Дата 15 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 реала 1811 V GS на аукционе Aureo & Calicó - October 15, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 октября 2019
Сохранность F
Цена
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Испания 2 реала 1811 V GS на аукционе Aureo & Calicó - December 11, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1811 V GS на аукционе Soler y Llach - July 6, 2017
Продавец Soler y Llach
Дата 6 июля 2017
Сохранность F
Цена
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Испания 2 реала 1811 V GS на аукционе HERVERA - July 6, 2017
Продавец HERVERA
Дата 6 июля 2017
Сохранность F
Цена
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Испания 2 реала 1811 V GS на аукционе Cayón - December 22, 2016
Продавец Cayón
Дата 22 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1811 V GS на аукционе Aureo & Calicó - March 20, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 марта 2014
Сохранность AU
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Испания 2 реала 1811 V GS на аукционе ibercoin - March 12, 2013
Продавец ibercoin
Дата 12 марта 2013
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1811 V GS на аукционе Cayón - May 18, 2012
Продавец Cayón
Дата 18 мая 2012
Сохранность UNC
Цена
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Испания 2 реала 1811 V GS на аукционе Aureo & Calicó - October 27, 2010
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 октября 2010
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1811 V GS на аукционе Soler y Llach - July 5, 2010
Продавец Soler y Llach
Дата 5 июля 2010
Сохранность XF
Цена
Испания 2 реала 1811 V GS на аукционе Aureo & Calicó - June 30, 2010
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 июня 2010
Сохранность F
Цена
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Испания 2 реала 1811 V GS на аукционе Aureo & Calicó - March 11, 2009
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 марта 2009
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 реала 1811 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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