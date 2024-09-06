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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

2 реала 1811 года C FS "Тип 1810-1811" (Испания, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 2 реала 1811 года C FS "Тип 1810-1811" - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VII Реверс монеты - 2 реала 1811 года C FS "Тип 1810-1811" - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VII

Фотография: Cayón Subastas

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,812)
  • Вес 6 гр
  • Чистого серебра (0,1566 oz) 4,872 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 2 реала
  • Год 1811
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Каталония
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (16) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 реала 1811 года со знаком C FS. Это серебряная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 3570 проданному на аукционе MARTÍ HERVERA S.L за 60 EUR. Торги состоялись 29 октября 2013.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (8)
  • Bertolami (1)
  • Cayón (1)
  • HERVERA (1)
  • ibercoin (2)
  • Monedalia.es (1)
  • Soler y Llach (1)
  • Tauler & Fau (1)
Испания 2 реала 1811 C FS на аукционе Aureo & Calicó - November 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
54 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Испания 2 реала 1811 C FS на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2023
Сохранность VF
Цена
37 $
Цена в валюте аукциона 35 EUR
Испания 2 реала 1811 C FS на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1811 C FS на аукционе Monedalia.es - March 10, 2022
Продавец Monedalia.es
Дата 10 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1811 C FS на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1811 C FS на аукционе ibercoin - November 11, 2021
Продавец ibercoin
Дата 11 ноября 2021
Сохранность F
Цена
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Испания 2 реала 1811 C FS на аукционе Bertolami - January 10, 2021
Продавец Bertolami
Дата 10 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1811 C FS на аукционе Aureo & Calicó - September 19, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 сентября 2019
Сохранность F
Цена
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Испания 2 реала 1811 C FS на аукционе Tauler & Fau - April 9, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 9 апреля 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1811 C FS на аукционе Aureo & Calicó - December 11, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 декабря 2018
Сохранность F
Цена
Испания 2 реала 1811 C FS на аукционе Aureo & Calicó - February 5, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 5 февраля 2014
Сохранность F
Цена
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Испания 2 реала 1811 C FS на аукционе HERVERA - October 29, 2013
Продавец HERVERA
Дата 29 октября 2013
Сохранность F
Цена
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Испания 2 реала 1811 C FS на аукционе Soler y Llach - October 28, 2013
Продавец Soler y Llach
Дата 28 октября 2013
Сохранность F
Цена
Испания 2 реала 1811 C FS на аукционе ibercoin - March 12, 2013
Продавец ibercoin
Дата 12 марта 2013
Сохранность F
Цена
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Испания 2 реала 1811 C FS на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2011
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2011
Сохранность F
Цена
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Испания 2 реала 1811 C FS на аукционе Aureo & Calicó - October 27, 2010
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 октября 2010
Сохранность F
Цена

Где продать?

Для продажи 2 реала 1811 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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