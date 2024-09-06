Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 реала 1811 года C FS "Тип 1810-1811" (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: Cayón Subastas
Техническая информация
- Металл Серебро (0,812)
- Вес 6 гр
- Чистого серебра (0,1566 oz) 4,872 гр
- Диаметр 26 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 2 реала
- Год 1811
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Каталония
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (16) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 реала 1811 года со знаком C FS. Это серебряная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 3570 проданному на аукционе MARTÍ HERVERA S.L за 60 EUR. Торги состоялись 29 октября 2013.
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Дата 27 апреля 2022
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Дата 19 сентября 2019
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Дата 5 февраля 2014
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Дата 29 октября 2013
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Дата 12 марта 2013
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Дата 27 апреля 2011
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