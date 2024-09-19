Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 реала 1812 года B SP "Тип 1812-1814" (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 6 гр
- Диаметр 26 мм
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 2 реала
- Год 1812
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Барселона
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 реала 1812 года со знаком B SP. Это серебряная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 2655 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 150 EUR. Торги состоялись 30 июня 2010.
Сохранность
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