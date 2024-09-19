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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

2 реала 1812 года B SP "Тип 1812-1814" (Испания, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 2 реала 1812 года B SP "Тип 1812-1814" - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VII Реверс монеты - 2 реала 1812 года B SP "Тип 1812-1814" - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 6 гр
  • Диаметр 26 мм

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 2 реала
  • Год 1812
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Барселона
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 реала 1812 года со знаком B SP. Это серебряная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 2655 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 150 EUR. Торги состоялись 30 июня 2010.

Сохранность
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  • Soler y Llach (1)
Испания 2 реала 1812 B SP на аукционе Soler y Llach - July 5, 2010
Продавец Soler y Llach
Дата 5 июля 2010
Сохранность F
Цена
Испания 2 реала 1812 B SP на аукционе Aureo & Calicó - June 30, 2010
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 июня 2010
Сохранность F
Цена
184 $
Цена в валюте аукциона 150 EUR

Где продать?

Для продажи 2 реала 1812 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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