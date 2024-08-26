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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

Серебряные монеты 1 дуро (5 песет) Фердинанда VII - Испания

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1 дуро (5 песет) 1808

Год Знак Описание Продажи Продажи
1808 GNA 0 556
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