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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1/2 реала 1814 года c CJ "Тип 1814-1833" (Испания, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 1/2 реала 1814 года c CJ "Тип 1814-1833" - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VII Реверс монеты - 1/2 реала 1814 года c CJ "Тип 1814-1833" - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,812)
  • Вес 1,5 гр
  • Чистого серебра (0,0392 oz) 1,218 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 1/2 реала
  • Год 1814
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Кадис
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (16) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1/2 реала 1814 года со знаком c CJ. Это серебряная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 235 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 260 EUR. Торги состоялись 11 марта 2009.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (8)
  • Cayón (2)
  • HERVERA (2)
  • Soler y Llach (3)
  • Tauler & Fau (1)
Испания 1/2 реала 1814 c CJ на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность F
Цена
21 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Испания 1/2 реала 1814 c CJ на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность F
Цена
19 $
Цена в валюте аукциона 18 EUR
Испания 1/2 реала 1814 c CJ на аукционе Soler y Llach - March 16, 2022
Продавец Soler y Llach
Дата 16 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 реала 1814 c CJ на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 реала 1814 c CJ на аукционе Aureo & Calicó - February 16, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 февраля 2021
Сохранность F
Цена
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Испания 1/2 реала 1814 c CJ на аукционе Aureo & Calicó - September 17, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 сентября 2020
Сохранность F
Цена
Испания 1/2 реала 1814 c CJ на аукционе Aureo & Calicó - December 10, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 декабря 2019
Сохранность F
Цена
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Испания 1/2 реала 1814 c CJ на аукционе Tauler & Fau - November 19, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 19 ноября 2019
Сохранность F
Цена
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Испания 1/2 реала 1814 c CJ на аукционе Cayón - December 28, 2018
Продавец Cayón
Дата 28 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 реала 1814 c CJ на аукционе Aureo & Calicó - February 3, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 реала 1814 c CJ на аукционе Aureo & Calicó - April 23, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
Испания 1/2 реала 1814 c CJ на аукционе HERVERA - December 18, 2014
Продавец HERVERA
Дата 18 декабря 2014
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 реала 1814 c CJ на аукционе Soler y Llach - December 17, 2014
Продавец Soler y Llach
Дата 17 декабря 2014
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 реала 1814 c CJ на аукционе HERVERA - February 27, 2014
Продавец HERVERA
Дата 27 февраля 2014
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 реала 1814 c CJ на аукционе Soler y Llach - February 26, 2014
Продавец Soler y Llach
Дата 26 февраля 2014
Сохранность VF
Цена
Испания 1/2 реала 1814 c CJ на аукционе Aureo & Calicó - March 11, 2009
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 марта 2009
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 реала 1814 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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