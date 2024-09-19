Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1/2 реала 1828 года M AJ (Испания, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 1/2 реала 1828 года M AJ - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VII Реверс монеты - 1/2 реала 1828 года M AJ - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,812)
  • Вес 1,5 гр
  • Чистого серебра (0,0392 oz) 1,218 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 1/2 реала
  • Год 1828
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1/2 реала 1828 года со знаком M AJ. Это серебряная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 841 проданному на аукционе Soler y Llach S.L. за 162 EUR. Торги состоялись 25 февраля 2015.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (6)
  • Cayón (3)
  • HERVERA (1)
  • Soler y Llach (1)
  • Tauler & Fau (3)
Испания 1/2 реала 1828 M AJ на аукционе Tauler & Fau - May 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 мая 2024
Сохранность VF
Цена
38 $
Цена в валюте аукциона 35 EUR
Испания 1/2 реала 1828 M AJ на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность VF
Цена
37 $
Цена в валюте аукциона 35 EUR
Испания 1/2 реала 1828 M AJ на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1/2 реала 1828 M AJ на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1/2 реала 1828 M AJ на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1/2 реала 1828 M AJ на аукционе Aureo & Calicó - December 16, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1/2 реала 1828 M AJ на аукционе Tauler & Fau - September 22, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 22 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1/2 реала 1828 M AJ на аукционе Cayón - December 28, 2018
Продавец Cayón
Дата 28 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1/2 реала 1828 M AJ на аукционе Aureo & Calicó - April 23, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1/2 реала 1828 M AJ на аукционе HERVERA - February 26, 2015
Продавец HERVERA
Дата 26 февраля 2015
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1/2 реала 1828 M AJ на аукционе Soler y Llach - February 25, 2015
Продавец Soler y Llach
Дата 25 февраля 2015
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1/2 реала 1828 M AJ на аукционе Aureo & Calicó - July 3, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июля 2012
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1/2 реала 1828 M AJ на аукционе Cayón - September 15, 2011
Продавец Cayón
Дата 15 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1/2 реала 1828 M AJ на аукционе Aureo & Calicó - October 28, 2008
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 октября 2008
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 1/2 реала 1828 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Испании Каталог монет Фердинанда VII Монеты Испании 1828 года Все испанские монеты испанские серебряные монеты испанские монеты номиналом 1/2 реала Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Категория
Год
Поиск