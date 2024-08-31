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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1/2 реала 1814 года M GJ "Тип 1814-1833" (Испания, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 1/2 реала 1814 года M GJ "Тип 1814-1833" - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VII Реверс монеты - 1/2 реала 1814 года M GJ "Тип 1814-1833" - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,812)
  • Вес 1,5 гр
  • Чистого серебра (0,0392 oz) 1,218 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 1/2 реала
  • Год 1814
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1/2 реала 1814 года со знаком M GJ. Это серебряная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 350 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 200 EUR. Торги состоялись 14 марта 2024.

Сохранность
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  • Aureo & Calicó (7)
  • Herrero (1)
  • ibercoin (1)
Испания 1/2 реала 1814 M GJ на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
32 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Испания 1/2 реала 1814 M GJ на аукционе Aureo & Calicó - March 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF
Цена
219 $
Цена в валюте аукциона 200 EUR
Испания 1/2 реала 1814 M GJ на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность F
Цена
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Испания 1/2 реала 1814 M GJ на аукционе Aureo & Calicó - March 16, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2017
Сохранность XF
Цена
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Испания 1/2 реала 1814 M GJ на аукционе Herrero - November 29, 2016
Продавец Herrero
Дата 29 ноября 2016
Сохранность VF
Цена
Испания 1/2 реала 1814 M GJ на аукционе Aureo & Calicó - April 23, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
Испания 1/2 реала 1814 M GJ на аукционе Aureo & Calicó - February 5, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 5 февраля 2015
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 реала 1814 M GJ на аукционе ibercoin - November 29, 2011
Продавец ibercoin
Дата 29 ноября 2011
Сохранность F
Цена
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Испания 1/2 реала 1814 M GJ на аукционе Aureo & Calicó - January 25, 2011
Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 января 2011
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 реала 1814 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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