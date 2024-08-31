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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1/2 реала 1814 года M GJ "Тип 1813-1814" (Испания, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 1/2 реала 1814 года M GJ "Тип 1813-1814" - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VII Реверс монеты - 1/2 реала 1814 года M GJ "Тип 1813-1814" - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VII

Фотография: Cayón Subastas

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,812)
  • Вес 1,5 гр
  • Чистого серебра (0,0392 oz) 1,218 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 1/2 реала
  • Год 1814
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1/2 реала 1814 года со знаком M GJ. Это серебряная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 378 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 1900 EUR. Торги состоялись 15 марта 2023.

Сохранность
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Испания 1/2 реала 1814 M GJ на аукционе Aureo & Calicó - March 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность AU
Цена
2038 $
Цена в валюте аукциона 1900 EUR
Испания 1/2 реала 1814 M GJ на аукционе Silicua Coins - June 24, 2022
Продавец Silicua Coins
Дата 24 июня 2022
Сохранность XF
Цена
789 $
Цена в валюте аукциона 750 EUR
Испания 1/2 реала 1814 M GJ на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность UNC
Цена
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Испания 1/2 реала 1814 M GJ на аукционе Aureo & Calicó - April 28, 2010
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2010
Сохранность F
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1/2 реала 1814 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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