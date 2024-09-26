Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1/2 реала 1814 года C SF "Тип 1812-1814" (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: Cayón Subastas
Техническая информация
- Металл Серебро (0,812)
- Вес 1,5 гр
- Чистого серебра (0,0392 oz) 1,218 гр
- Диаметр 16 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 1/2 реала
- Год 1814
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Каталония
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1/2 реала 1814 года со знаком C SF. Это серебряная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 571 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 320 EUR. Торги состоялись 26 ноября 2015.
Сохранность
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 21 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 28 декабря 2018
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Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 6 июля 2016
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Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 ноября 2015
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Цена
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Где продать?
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