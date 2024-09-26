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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1/2 реала 1814 года C SF "Тип 1812-1814" (Испания, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 1/2 реала 1814 года C SF "Тип 1812-1814" - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VII Реверс монеты - 1/2 реала 1814 года C SF "Тип 1812-1814" - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VII

Фотография: Cayón Subastas

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,812)
  • Вес 1,5 гр
  • Чистого серебра (0,0392 oz) 1,218 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 1/2 реала
  • Год 1814
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Каталония
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1/2 реала 1814 года со знаком C SF. Это серебряная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 571 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 320 EUR. Торги состоялись 26 ноября 2015.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (4)
  • Cayón (2)
  • HERVERA (1)
  • Soler y Llach (1)
  • Tauler & Fau (1)
Испания 1/2 реала 1814 C SF на аукционе Tauler & Fau - June 28, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 июня 2022
Сохранность F
Цена
63 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Испания 1/2 реала 1814 C SF на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность F
Цена
64 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Испания 1/2 реала 1814 C SF на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
Цена
Испания 1/2 реала 1814 C SF на аукционе Aureo & Calicó - October 21, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 21 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 реала 1814 C SF на аукционе Cayón - December 28, 2018
Продавец Cayón
Дата 28 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 реала 1814 C SF на аукционе HERVERA - July 7, 2016
Продавец HERVERA
Дата 7 июля 2016
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 реала 1814 C SF на аукционе Soler y Llach - July 6, 2016
Продавец Soler y Llach
Дата 6 июля 2016
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 реала 1814 C SF на аукционе Aureo & Calicó - November 26, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 ноября 2015
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 реала 1814 C SF на аукционе Aureo & Calicó - April 28, 2010
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2010
Сохранность F
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 реала 1814 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
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