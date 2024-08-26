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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1/2 реала 1813 года C SF "Тип 1812-1814" (Испания, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 1/2 реала 1813 года C SF "Тип 1812-1814" - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VII Реверс монеты - 1/2 реала 1813 года C SF "Тип 1812-1814" - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,812)
  • Вес 1,5 гр
  • Чистого серебра (0,0392 oz) 1,218 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 1/2 реала
  • Год 1813
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Каталония
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1/2 реала 1813 года со знаком C SF. Это серебряная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 2017 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 360 EUR. Торги состоялись 27 октября 2010.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (8)
  • Cayón (1)
  • HERVERA (1)
  • Soler y Llach (1)
Испания 1/2 реала 1813 C SF на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
101 $
Цена в валюте аукциона 95 EUR
Испания 1/2 реала 1813 C SF на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
Цена
129 $
Цена в валюте аукциона 115 EUR
Испания 1/2 реала 1813 C SF на аукционе Aureo & Calicó - October 22, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 реала 1813 C SF на аукционе Aureo & Calicó - September 19, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 сентября 2019
Сохранность F
Цена
Испания 1/2 реала 1813 C SF на аукционе Aureo & Calicó - November 26, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 ноября 2015
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 реала 1813 C SF на аукционе HERVERA - February 27, 2014
Продавец HERVERA
Дата 27 февраля 2014
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 реала 1813 C SF на аукционе Soler y Llach - February 26, 2014
Продавец Soler y Llach
Дата 26 февраля 2014
Сохранность VF
Цена
Испания 1/2 реала 1813 C SF на аукционе Aureo & Calicó - November 29, 2011
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 ноября 2011
Сохранность F
Цена
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Испания 1/2 реала 1813 C SF на аукционе Aureo & Calicó - September 21, 2011
Продавец Aureo & Calicó
Дата 21 сентября 2011
Сохранность F
Цена
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Испания 1/2 реала 1813 C SF на аукционе Aureo & Calicó - October 27, 2010
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 октября 2010
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 реала 1813 C SF на аукционе Aureo & Calicó - May 25, 2010
Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 мая 2010
Сохранность F
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 реала 1813 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
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