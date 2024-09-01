Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1/2 реала 1812 года C SF (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,812)
- Вес 1,5 гр
- Чистого серебра (0,0392 oz) 1,218 гр
- Диаметр 16 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 1/2 реала
- Год 1812
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Каталония
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (26)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1/2 реала 1812 года со знаком C SF. Это серебряная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 1117 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 650 EUR. Торги состоялись 24 апреля 2014.
Сохранность
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- Aureo & Calicó (16)
- Casa de Subastas de Madrid (1)
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- Soler y Llach (2)
- Tauler & Fau (1)
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 7 июля 2023
Сохранность F
Цена
71 $
Цена в валюте аукциона 65 EUR
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 21 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 22 июня 2021
Сохранность F
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 28 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 28 декабря 2018
Сохранность G
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 8 марта 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 3 мая 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 марта 2016
Сохранность F
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 ноября 2015
Сохранность F
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 14 мая 2014
Сохранность F
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2014
Сохранность AU
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 мая 2013
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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