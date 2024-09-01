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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1/2 реала 1812 года C SF (Испания, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 1/2 реала 1812 года C SF - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VII Реверс монеты - 1/2 реала 1812 года C SF - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,812)
  • Вес 1,5 гр
  • Чистого серебра (0,0392 oz) 1,218 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 1/2 реала
  • Год 1812
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Каталония
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (26)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1/2 реала 1812 года со знаком C SF. Это серебряная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 1117 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 650 EUR. Торги состоялись 24 апреля 2014.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (16)
  • Casa de Subastas de Madrid (1)
  • Cayón (3)
  • HERVERA (2)
  • ibercoin (1)
  • Soler y Llach (2)
  • Tauler & Fau (1)
Испания 1/2 реала 1812 C SF на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность F
Цена
19 $
Цена в валюте аукциона 18 EUR
Испания 1/2 реала 1812 C SF на аукционе Casa de Subastas de Madrid - July 7, 2023
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 7 июля 2023
Сохранность F
Цена
71 $
Цена в валюте аукциона 65 EUR
Испания 1/2 реала 1812 C SF на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 реала 1812 C SF на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 реала 1812 C SF на аукционе Aureo & Calicó - October 21, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 21 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 реала 1812 C SF на аукционе Tauler & Fau - June 22, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 22 июня 2021
Сохранность F
Цена
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Испания 1/2 реала 1812 C SF на аукционе ibercoin - October 28, 2020
Продавец ibercoin
Дата 28 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Испания 1/2 реала 1812 C SF на аукционе Aureo & Calicó - December 10, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
Испания 1/2 реала 1812 C SF на аукционе Cayón - December 28, 2018
Продавец Cayón
Дата 28 декабря 2018
Сохранность G
Цена
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Испания 1/2 реала 1812 C SF на аукционе Aureo & Calicó - March 8, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 8 марта 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 реала 1812 C SF на аукционе HERVERA - May 4, 2017
Продавец HERVERA
Дата 4 мая 2017
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 реала 1812 C SF на аукционе Soler y Llach - May 3, 2017
Продавец Soler y Llach
Дата 3 мая 2017
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 реала 1812 C SF на аукционе Aureo & Calicó - March 10, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 марта 2016
Сохранность F
Цена
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Испания 1/2 реала 1812 C SF на аукционе Aureo & Calicó - November 26, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 ноября 2015
Сохранность F
Цена
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Испания 1/2 реала 1812 C SF на аукционе Aureo & Calicó - April 23, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 апреля 2015
Сохранность XF
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Испания 1/2 реала 1812 C SF на аукционе Aureo & Calicó - October 30, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Испания 1/2 реала 1812 C SF на аукционе HERVERA - May 15, 2014
Продавец HERVERA
Дата 15 мая 2014
Сохранность F
Цена
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Испания 1/2 реала 1812 C SF на аукционе Soler y Llach - May 14, 2014
Продавец Soler y Llach
Дата 14 мая 2014
Сохранность F
Цена
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Испания 1/2 реала 1812 C SF на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2014
Сохранность AU
Цена
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Испания 1/2 реала 1812 C SF на аукционе Aureo & Calicó - May 27, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 мая 2013
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 реала 1812 C SF на аукционе Aureo & Calicó - January 24, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 января 2012
Сохранность F
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 реала 1812 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
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