Испания Период: 1746-1939 1746-1939
8 эскудо 1811 года c CI (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
- Диаметр 36 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 8 эскудо
- Год 1811
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Кадис
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (103)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 эскудо 1811 года со знаком c CI. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 352 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 8500 EUR. Торги состоялись 10 марта 2010.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF
Цена
5258 $
Цена в валюте аукциона 4800 EUR
Продавец Heritage
Дата 5 мая 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 25 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 18 января 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Numisor
Дата 20 октября 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 27 августа 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Silicua Coins
Дата 24 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 21 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 9 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 марта 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Cayón
Дата 23 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 23 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 7 августа 2020
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Где продать?
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