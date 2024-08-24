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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

8 эскудо 1811 года c CI (Испания, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 8 эскудо 1811 года c CI - цена золотой монеты - Испания, Фердинанд VII Реверс монеты - 8 эскудо 1811 года c CI - цена золотой монеты - Испания, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1811
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Кадис
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (103)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 эскудо 1811 года со знаком c CI. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 352 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 8500 EUR. Торги состоялись 10 марта 2010.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 8 эскудо 1811 c CI на аукционе Aureo & Calicó - March 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF
Цена
5258 $
Цена в валюте аукциона 4800 EUR
Испания 8 эскудо 1811 c CI на аукционе Jesús Vico - November 30, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 30 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
4828 $
Цена в валюте аукциона 4400 EUR
Испания 8 эскудо 1811 c CI на аукционе Heritage - May 5, 2023
Продавец Heritage
Дата 5 мая 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Испания 8 эскудо 1811 c CI на аукционе Tauler & Fau - April 25, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 эскудо 1811 c CI на аукционе Heritage - January 18, 2023
Продавец Heritage
Дата 18 января 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Испания 8 эскудо 1811 c CI на аукционе Numisor - October 20, 2022
Продавец Numisor
Дата 20 октября 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Испания 8 эскудо 1811 c CI на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 эскудо 1811 c CI на аукционе Stack's - August 27, 2022
Испания 8 эскудо 1811 c CI на аукционе Stack's - August 27, 2022
Продавец Stack's
Дата 27 августа 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Испания 8 эскудо 1811 c CI на аукционе Silicua Coins - June 24, 2022
Продавец Silicua Coins
Дата 24 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Испания 8 эскудо 1811 c CI на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 эскудо 1811 c CI на аукционе Aureo & Calicó - March 16, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2022
Сохранность XF
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Испания 8 эскудо 1811 c CI на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 эскудо 1811 c CI на аукционе Cayón - December 22, 2021
Продавец Cayón
Дата 22 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
Испания 8 эскудо 1811 c CI на аукционе Aureo & Calicó - October 21, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 21 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 эскудо 1811 c CI на аукционе Tauler & Fau - June 9, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 9 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 эскудо 1811 c CI на аукционе Aureo & Calicó - March 18, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 марта 2021
Сохранность AU
Цена
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Испания 8 эскудо 1811 c CI на аукционе Cayón - December 23, 2020
Продавец Cayón
Дата 23 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 эскудо 1811 c CI на аукционе Cayón - December 23, 2020
Продавец Cayón
Дата 23 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 эскудо 1811 c CI на аукционе Heritage - August 7, 2020
Испания 8 эскудо 1811 c CI на аукционе Heritage - August 7, 2020
Продавец Heritage
Дата 7 августа 2020
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Испания 8 эскудо 1811 c CI на аукционе Cayón - June 20, 2020
Продавец Cayón
Дата 20 июня 2020
Сохранность VF
Цена
Испания 8 эскудо 1811 c CI на аукционе Monedalia.es - May 28, 2020
Продавец Monedalia.es
Дата 28 мая 2020
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1811 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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