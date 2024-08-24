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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

8 эскудо 1814 года C SF (Испания, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 8 эскудо 1814 года C SF - цена золотой монеты - Испания, Фердинанд VII Реверс монеты - 8 эскудо 1814 года C SF - цена золотой монеты - Испания, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1814
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Каталония
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (22) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 эскудо 1814 года со знаком C SF. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 389 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 36000 EUR. Торги состоялись 14 марта 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 8 эскудо 1814 C SF на аукционе Jesús Vico - June 27, 2024
Продавец Jesús Vico
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
7476 $
Цена в валюте аукциона 7000 EUR
Испания 8 эскудо 1814 C SF на аукционе Tauler & Fau - June 25, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 июня 2024
Сохранность XF
Цена
9391 $
Цена в валюте аукциона 8750 EUR
Испания 8 эскудо 1814 C SF на аукционе Aureo & Calicó - March 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 эскудо 1814 C SF на аукционе Stack's - May 19, 2023
Испания 8 эскудо 1814 C SF на аукционе Stack's - May 19, 2023
Продавец Stack's
Дата 19 мая 2023
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Испания 8 эскудо 1814 C SF на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 эскудо 1814 C SF на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
Испания 8 эскудо 1814 C SF на аукционе Aureo & Calicó - March 18, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 эскудо 1814 C SF на аукционе Numisor - October 17, 2020
Продавец Numisor
Дата 17 октября 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Испания 8 эскудо 1814 C SF на аукционе Aureo & Calicó - March 12, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 эскудо 1814 C SF на аукционе Frühwald - February 13, 2020
Продавец Frühwald
Дата 13 февраля 2020
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Испания 8 эскудо 1814 C SF на аукционе Tauler & Fau - May 29, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 29 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 эскудо 1814 C SF на аукционе Aureo & Calicó - March 8, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 8 марта 2018
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 эскудо 1814 C SF на аукционе Cayón - January 31, 2018
Продавец Cayón
Дата 31 января 2018
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 эскудо 1814 C SF на аукционе Aureo & Calicó - May 25, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 мая 2016
Сохранность VF
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Испания 8 эскудо 1814 C SF на аукционе Herrero - May 7, 2015
Продавец Herrero
Дата 7 мая 2015
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 эскудо 1814 C SF на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2014
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 эскудо 1814 C SF на аукционе Aureo & Calicó - March 20, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 марта 2014
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 эскудо 1814 C SF на аукционе HERVERA - October 29, 2013
Продавец HERVERA
Дата 29 октября 2013
Сохранность XF
Цена
Испания 8 эскудо 1814 C SF на аукционе Soler y Llach - October 28, 2013
Продавец Soler y Llach
Дата 28 октября 2013
Сохранность XF
Цена
Испания 8 эскудо 1814 C SF на аукционе Aureo & Calicó - October 23, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 октября 2013
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 эскудо 1814 C SF на аукционе Numismatica Ars Classica, Zurich - May 19, 2012
Продавец Numismatica Ars Classica, Zurich
Дата 19 мая 2012
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1814 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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