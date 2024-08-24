Испания Период: 1746-1939 1746-1939
8 эскудо 1814 года M GJ (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: H.D. Rauch
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
- Диаметр 36 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 8 эскудо
- Год 1814
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (35) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 эскудо 1814 года со знаком M GJ. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 391 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 11000 EUR. Торги состоялись 14 марта 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Jesús Vico
Дата 27 июня 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
4806 $
Цена в валюте аукциона 4500 EUR
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность AU
Цена
12049 $
Цена в валюте аукциона 11000 EUR
Продавец Tauler & Fau
Дата 29 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 13 октября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 24 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 7 мая 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 марта 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 25 июня 2019
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 29 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 апреля 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 8 марта 2018
Сохранность XF
Цена
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