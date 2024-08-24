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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

8 эскудо 1814 года M GJ (Испания, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 8 эскудо 1814 года M GJ - цена золотой монеты - Испания, Фердинанд VII Реверс монеты - 8 эскудо 1814 года M GJ - цена золотой монеты - Испания, Фердинанд VII

Фотография: H.D. Rauch

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1814
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (35) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 эскудо 1814 года со знаком M GJ. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 391 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 11000 EUR. Торги состоялись 14 марта 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 8 эскудо 1814 M GJ на аукционе Jesús Vico - June 27, 2024
Продавец Jesús Vico
Дата 27 июня 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
4806 $
Цена в валюте аукциона 4500 EUR
Испания 8 эскудо 1814 M GJ на аукционе Aureo & Calicó - March 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность AU
Цена
12049 $
Цена в валюте аукциона 11000 EUR
Испания 8 эскудо 1814 M GJ на аукционе Tauler & Fau - November 29, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 29 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 эскудо 1814 M GJ на аукционе MDC Monaco - October 13, 2023
Продавец MDC Monaco
Дата 13 октября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Испания 8 эскудо 1814 M GJ на аукционе Aureo & Calicó - March 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 эскудо 1814 M GJ на аукционе Jesús Vico - November 24, 2022
Продавец Jesús Vico
Дата 24 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 эскудо 1814 M GJ на аукционе Rauch - June 17, 2022
Продавец Rauch
Дата 17 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Испания 8 эскудо 1814 M GJ на аукционе Heritage - May 7, 2022
Продавец Heritage
Дата 7 мая 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Испания 8 эскудо 1814 M GJ на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 эскудо 1814 M GJ на аукционе Jesús Vico - April 21, 2022
Продавец Jesús Vico
Дата 21 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
Испания 8 эскудо 1814 M GJ на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность AU
Цена
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Испания 8 эскудо 1814 M GJ на аукционе Aureo & Calicó - March 18, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 марта 2021
Сохранность AU
Цена
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Испания 8 эскудо 1814 M GJ на аукционе Rauch - December 4, 2020
Продавец Rauch
Дата 4 декабря 2020
Сохранность AU
Цена
Испания 8 эскудо 1814 M GJ на аукционе Aureo & Calicó - March 12, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 марта 2020
Сохранность AU
Цена
Испания 8 эскудо 1814 M GJ на аукционе Tauler & Fau - June 25, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 июня 2019
Сохранность MS61 NGC
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Испания 8 эскудо 1814 M GJ на аукционе Rauch - June 5, 2019
Продавец Rauch
Дата 5 июня 2019
Сохранность AU
Цена
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Испания 8 эскудо 1814 M GJ на аукционе Tauler & Fau - May 29, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 29 мая 2019
Сохранность XF
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Испания 8 эскудо 1814 M GJ на аукционе Cayón - July 3, 2018
Продавец Cayón
Дата 3 июля 2018
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 эскудо 1814 M GJ на аукционе Aureo & Calicó - April 25, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 апреля 2018
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 эскудо 1814 M GJ на аукционе Aureo & Calicó - March 8, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 8 марта 2018
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 эскудо 1814 M GJ на аукционе Cayón - January 31, 2018
Продавец Cayón
Дата 31 января 2018
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Где купить?
Испания 8 эскудо 1814 M GJ на аукционе Stack's - August 15, 2024
Испания 8 эскудо 1814 M GJ на аукционе Stack's - August 15, 2024
Испания 8 эскудо 1814 M GJ на аукционе Stack's - August 15, 2024
Испания 8 эскудо 1814 M GJ на аукционе Stack's - August 15, 2024
Испания 8 эскудо 1814 M GJ на аукционе Stack's - August 15, 2024
Продавец Stack's
Дата 15 августа 2024
Сохранность AU58 NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1814 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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