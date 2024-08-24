Испания Период: 1746-1939 1746-1939
8 эскудо 1813 года C SF (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
- Диаметр 36 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 8 эскудо
- Год 1813
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Каталония
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (22)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 эскудо 1813 года со знаком C SF. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 388 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 28000 EUR. Торги состоялись 14 марта 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF
Цена
30670 $
Цена в валюте аукциона 28000 EUR
Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
21600 $
Цена в валюте аукциона 21600 USD
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 22 января 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 29 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 31 мая 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 25 октября 2017
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 4 января 2016
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 ноября 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 декабря 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 15 ноября 2012
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numismatica Ars Classica, Zurich
Дата 19 мая 2012
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2011
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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