Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Испания Период: 1746-1939 1746-1939

8 эскудо 1813 года C SF (Испания, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 8 эскудо 1813 года C SF - цена золотой монеты - Испания, Фердинанд VII Реверс монеты - 8 эскудо 1813 года C SF - цена золотой монеты - Испания, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1813
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Каталония
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (22)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 эскудо 1813 года со знаком C SF. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 388 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 28000 EUR. Торги состоялись 14 марта 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (10)
  • Cayón (2)
  • Heritage (4)
  • Jesús Vico (2)
  • Numismatica Ars Classica, Zurich (1)
  • SINCONA (2)
  • Tauler & Fau (1)
Испания 8 эскудо 1813 C SF на аукционе Jesús Vico - June 27, 2024
Продавец Jesús Vico
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Испания 8 эскудо 1813 C SF на аукционе SINCONA - May 15, 2024
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2024
Сохранность XF45 PCGS
Цена
Испания 8 эскудо 1813 C SF на аукционе Aureo & Calicó - March 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF
Цена
30670 $
Цена в валюте аукциона 28000 EUR
Испания 8 эскудо 1813 C SF на аукционе Heritage - August 28, 2022
Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
21600 $
Цена в валюте аукциона 21600 USD
Испания 8 эскудо 1813 C SF на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 8 эскудо 1813 C SF на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 8 эскудо 1813 C SF на аукционе Aureo & Calicó - March 18, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 марта 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 8 эскудо 1813 C SF на аукционе Heritage - January 22, 2021
Испания 8 эскудо 1813 C SF на аукционе Heritage - January 22, 2021
Продавец Heritage
Дата 22 января 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 8 эскудо 1813 C SF на аукционе Aureo & Calicó - March 12, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 марта 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 8 эскудо 1813 C SF на аукционе Tauler & Fau - May 29, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 29 мая 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 8 эскудо 1813 C SF на аукционе Aureo & Calicó - May 31, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 31 мая 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 8 эскудо 1813 C SF на аукционе Cayón - January 31, 2018
Продавец Cayón
Дата 31 января 2018
Сохранность XF
Цена
Испания 8 эскудо 1813 C SF на аукционе SINCONA - October 25, 2017
Продавец SINCONA
Дата 25 октября 2017
Сохранность XF45 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 8 эскудо 1813 C SF на аукционе Heritage - January 4, 2016
Испания 8 эскудо 1813 C SF на аукционе Heritage - January 4, 2016
Продавец Heritage
Дата 4 января 2016
Сохранность XF45 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 8 эскудо 1813 C SF на аукционе Aureo & Calicó - November 26, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 ноября 2015
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 8 эскудо 1813 C SF на аукционе Aureo & Calicó - April 23, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 8 эскудо 1813 C SF на аукционе Aureo & Calicó - December 11, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 декабря 2014
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 8 эскудо 1813 C SF на аукционе Jesús Vico - November 15, 2012
Продавец Jesús Vico
Дата 15 ноября 2012
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 8 эскудо 1813 C SF на аукционе Numismatica Ars Classica, Zurich - May 19, 2012
Продавец Numismatica Ars Classica, Zurich
Дата 19 мая 2012
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 8 эскудо 1813 C SF на аукционе Aureo & Calicó - March 16, 2011
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2011
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 8 эскудо 1813 C SF на аукционе Heritage - April 26, 2010
Испания 8 эскудо 1813 C SF на аукционе Heritage - April 26, 2010
Продавец Heritage
Дата 26 апреля 2010
Сохранность XF45 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1813 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Испании Каталог монет Фердинанда VII Монеты Испании 1813 года Все испанские монеты испанские золотые монеты испанские монеты номиналом 8 эскудо Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск