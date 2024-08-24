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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

4 эскудо 1814 года M GJ (Испания, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 4 эскудо 1814 года M GJ - цена золотой монеты - Испания, Фердинанд VII Реверс монеты - 4 эскудо 1814 года M GJ - цена золотой монеты - Испания, Фердинанд VII

Фотография: Cayón Subastas

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого золота (0,3798 oz) 11,8125 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 4 эскудо
  • Год 1814
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (86)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 эскудо 1814 года со знаком M GJ. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 4213 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 2300 USD. Торги состоялись 1 июня 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 4 эскудо 1814 M GJ на аукционе SINCONA - May 15, 2024
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2024
Сохранность VF
Цена
827 $
Цена в валюте аукциона 750 CHF
Испания 4 эскудо 1814 M GJ на аукционе Soler y Llach - May 10, 2024
Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
755 $
Цена в валюте аукциона 700 EUR
Испания 4 эскудо 1814 M GJ на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Испания 4 эскудо 1814 M GJ на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Испания 4 эскудо 1814 M GJ на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 эскудо 1814 M GJ на аукционе Tauler & Fau - February 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 эскудо 1814 M GJ на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 эскудо 1814 M GJ на аукционе Sedwick - November 3, 2023
Продавец Sedwick
Дата 3 ноября 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Испания 4 эскудо 1814 M GJ на аукционе Jesús Vico - June 8, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 8 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 эскудо 1814 M GJ на аукционе Aureo & Calicó - May 23, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 эскудо 1814 M GJ на аукционе Aureo & Calicó - March 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность XF
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Испания 4 эскудо 1814 M GJ на аукционе Cayón - December 22, 2022
Продавец Cayón
Дата 22 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 эскудо 1814 M GJ на аукционе Silicua Coins - September 30, 2022
Продавец Silicua Coins
Дата 30 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 эскудо 1814 M GJ на аукционе Heritage - May 7, 2022
Продавец Heritage
Дата 7 мая 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Испания 4 эскудо 1814 M GJ на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 эскудо 1814 M GJ на аукционе Monedalia.es - March 10, 2022
Продавец Monedalia.es
Дата 10 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 эскудо 1814 M GJ на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность UNC
Цена
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Испания 4 эскудо 1814 M GJ на аукционе Tauler & Fau - January 25, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 эскудо 1814 M GJ на аукционе ibercoin - December 21, 2021
Продавец ibercoin
Дата 21 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 эскудо 1814 M GJ на аукционе Tauler & Fau - October 5, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 5 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 эскудо 1814 M GJ на аукционе Silicua Coins - August 27, 2021
Продавец Silicua Coins
Дата 27 августа 2021
Сохранность MS62 NN Coins
Цена
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Испания 4 эскудо 1814 M GJ на аукционе Tauler & Fau - June 22, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 22 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Где купить?
Испания 4 эскудо 1814 M GJ на аукционе ibercoin - September 26, 2024
Продавец ibercoin
Дата 26 сентября 2024
Сохранность XF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 4 эскудо 1814 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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