Испания Период: 1746-1939 1746-1939
4 эскудо 1814 года M GJ (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: Cayón Subastas
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 13,5 гр
- Чистого золота (0,3798 oz) 11,8125 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 4 эскудо
- Год 1814
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (86)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 эскудо 1814 года со знаком M GJ. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 4213 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 2300 USD. Торги состоялись 1 июня 2013.
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Сохранность AU58 NGC
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Дата 21 марта 2024
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Дата 28 февраля 2024
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Дата 13 декабря 2023
Сохранность XF
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Дата 3 ноября 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
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Дата 8 июня 2023
Сохранность VF
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Дата 23 мая 2023
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Дата 15 марта 2023
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Дата 30 сентября 2022
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Дата 7 мая 2022
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Дата 27 апреля 2022
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Дата 27 августа 2021
Сохранность MS62 NN Coins
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