Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 эскудо 1811 года c CI (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 2 эскудо
- Год 1811
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Кадис
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (54)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 эскудо 1811 года со знаком c CI. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 4289 проданному на аукционе Cayón Subastas за 5750 EUR. Торги состоялись 27 января 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Tauler & Fau
Дата 7 июня 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
2781 $
Цена в валюте аукциона 2600 EUR
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 27 августа 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 27 августа 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 8 июля 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Monedalia.es
Дата 28 мая 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 января 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 24 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 23 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 16 августа 2019
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 18 июня 2019
Сохранность F
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 января 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 16 января 2019
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 25 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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