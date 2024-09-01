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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

2 эскудо 1814 года c CJ "Тип 1811-1833" (Испания, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 2 эскудо 1814 года c CJ "Тип 1811-1833" - цена золотой монеты - Испания, Фердинанд VII Реверс монеты - 2 эскудо 1814 года c CJ "Тип 1811-1833" - цена золотой монеты - Испания, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1814
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Кадис
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (44) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 эскудо 1814 года со знаком c CJ. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 530 проданному на аукционе Numisor за 4100 CHF. Торги состоялись 17 октября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 2 эскудо 1814 c CJ на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Испания 2 эскудо 1814 c CJ на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность F
Цена
372 $
Цена в валюте аукциона 340 EUR
Испания 2 эскудо 1814 c CJ на аукционе Jesús Vico - November 30, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 30 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
686 $
Цена в валюте аукциона 625 EUR
Испания 2 эскудо 1814 c CJ на аукционе Aureo & Calicó - July 5, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 5 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1814 c CJ на аукционе Aureo & Calicó - July 6, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1814 c CJ на аукционе Aureo & Calicó - May 31, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 31 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1814 c CJ на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1814 c CJ на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1814 c CJ на аукционе Heritage - January 20, 2022
Продавец Heritage
Дата 20 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1814 c CJ на аукционе Tauler & Fau - June 9, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 9 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1814 c CJ на аукционе ibercoin - October 28, 2020
Продавец ibercoin
Дата 28 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1814 c CJ на аукционе Numisor - October 17, 2020
Продавец Numisor
Дата 17 октября 2020
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Испания 2 эскудо 1814 c CJ на аукционе Aureo & Calicó - January 23, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 января 2020
Сохранность AU
Цена
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Испания 2 эскудо 1814 c CJ на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1814 c CJ на аукционе Aureo & Calicó - March 14, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2019
Сохранность AU
Цена
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Испания 2 эскудо 1814 c CJ на аукционе HERVERA - February 28, 2019
Продавец HERVERA
Дата 28 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1814 c CJ на аукционе Soler y Llach - February 27, 2019
Продавец Soler y Llach
Дата 27 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1814 c CJ на аукционе Aureo & Calicó - January 24, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 января 2019
Сохранность VF
Цена
Испания 2 эскудо 1814 c CJ на аукционе Tauler & Fau - May 10, 2018
Продавец Tauler & Fau
Дата 10 мая 2018
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1814 c CJ на аукционе HERVERA - February 22, 2018
Продавец HERVERA
Дата 22 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1814 c CJ на аукционе Soler y Llach - February 21, 2018
Продавец Soler y Llach
Дата 21 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1814 c CJ на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1814 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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