Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 эскудо 1814 года c CJ "Тип 1811-1833" (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 2 эскудо
- Год 1814
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Кадис
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (44) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 эскудо 1814 года со знаком c CJ. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 530 проданному на аукционе Numisor за 4100 CHF. Торги состоялись 17 октября 2020.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 5 июля 2023
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 июля 2022
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 31 мая 2022
Сохранность VF
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Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
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Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
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Продавец Heritage
Дата 20 января 2022
Сохранность VF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 9 июня 2021
Сохранность VF
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Продавец ibercoin
Дата 28 октября 2020
Сохранность VF
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Продавец Numisor
Дата 17 октября 2020
Сохранность MS66 NGC
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 января 2020
Сохранность AU
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2019
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2019
Сохранность AU
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Продавец HERVERA
Дата 28 февраля 2019
Сохранность XF
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 февраля 2019
Сохранность XF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 10 мая 2018
Сохранность XF
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Продавец HERVERA
Дата 22 февраля 2018
Сохранность XF
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Продавец Soler y Llach
Дата 21 февраля 2018
Сохранность XF
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Где продать?
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