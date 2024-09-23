Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 эскудо 1813 года c CJ "Тип 1811-1833" (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: Tauler & Fau Subastas
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 2 эскудо
- Год 1813
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Кадис
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (125) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 эскудо 1813 года со знаком c CJ. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 32340 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2640 USD. Торги состоялись 6 сентября 2018.
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