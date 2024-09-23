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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

2 эскудо 1813 года c CJ "Тип 1811-1833" (Испания, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 2 эскудо 1813 года c CJ "Тип 1811-1833" - цена золотой монеты - Испания, Фердинанд VII Реверс монеты - 2 эскудо 1813 года c CJ "Тип 1811-1833" - цена золотой монеты - Испания, Фердинанд VII

Фотография: Tauler & Fau Subastas

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1813
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Кадис
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (125) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 эскудо 1813 года со знаком c CJ. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 32340 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2640 USD. Торги состоялись 6 сентября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 2 эскудо 1813 c CJ на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Испания 2 эскудо 1813 c CJ на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность XF
Цена
437 $
Цена в валюте аукциона 400 EUR
Испания 2 эскудо 1813 c CJ на аукционе Aureo & Calicó - March 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность VF
Цена
438 $
Цена в валюте аукциона 400 EUR
Испания 2 эскудо 1813 c CJ на аукционе Jesús Vico - March 7, 2024
Продавец Jesús Vico
Дата 7 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1813 c CJ на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1813 c CJ на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1813 c CJ на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1813 c CJ на аукционе Monedalia.es - September 6, 2023
Продавец Monedalia.es
Дата 6 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1813 c CJ на аукционе Aureo & Calicó - March 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1813 c CJ на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1813 c CJ на аукционе Sonntag - November 28, 2022
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Испания 2 эскудо 1813 c CJ на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1813 c CJ на аукционе Stack's - August 27, 2022
Испания 2 эскудо 1813 c CJ на аукционе Stack's - August 27, 2022
Продавец Stack's
Дата 27 августа 2022
Сохранность MS63 PCGS
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Испания 2 эскудо 1813 c CJ на аукционе Silicua Coins - June 24, 2022
Продавец Silicua Coins
Дата 24 июня 2022
Сохранность XF
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Испания 2 эскудо 1813 c CJ на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность XF
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Испания 2 эскудо 1813 c CJ на аукционе Tauler & Fau - April 26, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1813 c CJ на аукционе Tauler & Fau - March 30, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 30 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1813 c CJ на аукционе Monedalia.es - March 10, 2022
Продавец Monedalia.es
Дата 10 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1813 c CJ на аукционе Naumann - March 6, 2022
Продавец Naumann
Дата 6 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1813 c CJ на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1813 c CJ на аукционе Cayón - October 26, 2021
Продавец Cayón
Дата 26 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1813 c CJ на аукционе Aureo & Calicó - March 18, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1813 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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