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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

2 эскудо 1813 года c CI "Тип 1811-1833" (Испания, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 2 эскудо 1813 года c CI "Тип 1811-1833" - цена золотой монеты - Испания, Фердинанд VII Реверс монеты - 2 эскудо 1813 года c CI "Тип 1811-1833" - цена золотой монеты - Испания, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1813
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Кадис
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (21) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 эскудо 1813 года со знаком c CI. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 227 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 700 EUR. Торги состоялись 23 января 2020.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (11)
  • Cayón (2)
  • Herrero (1)
  • HERVERA (1)
  • ibercoin (2)
  • Monedalia.es (1)
  • Soler y Llach (2)
  • Tauler & Fau (1)
Испания 2 эскудо 1813 c CI на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Испания 2 эскудо 1813 c CI на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность XF
Цена
470 $
Цена в валюте аукциона 430 EUR
Испания 2 эскудо 1813 c CI на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
326 $
Цена в валюте аукциона 306 EUR
Испания 2 эскудо 1813 c CI на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1813 c CI на аукционе ibercoin - March 30, 2021
Продавец ibercoin
Дата 30 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1813 c CI на аукционе Tauler & Fau - November 10, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 10 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1813 c CI на аукционе ibercoin - October 28, 2020
Продавец ibercoin
Дата 28 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1813 c CI на аукционе Aureo & Calicó - October 22, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1813 c CI на аукционе Aureo & Calicó - January 23, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 января 2020
Сохранность AU
Цена
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Испания 2 эскудо 1813 c CI на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2019
Сохранность VF
Цена
Испания 2 эскудо 1813 c CI на аукционе Aureo & Calicó - January 24, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 января 2019
Сохранность VF
Цена
Испания 2 эскудо 1813 c CI на аукционе Aureo & Calicó - October 28, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1813 c CI на аукционе HERVERA - July 2, 2015
Продавец HERVERA
Дата 2 июля 2015
Сохранность VF
Цена
Испания 2 эскудо 1813 c CI на аукционе Soler y Llach - July 1, 2015
Продавец Soler y Llach
Дата 1 июля 2015
Сохранность VF
Цена
Испания 2 эскудо 1813 c CI на аукционе Aureo & Calicó - April 23, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 апреля 2015
Сохранность AU
Цена
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Испания 2 эскудо 1813 c CI на аукционе Aureo & Calicó - May 28, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1813 c CI на аукционе Aureo & Calicó - March 6, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 марта 2013
Сохранность AU
Цена
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Испания 2 эскудо 1813 c CI на аукционе Herrero - December 13, 2012
Продавец Herrero
Дата 13 декабря 2012
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1813 c CI на аукционе Soler y Llach - December 20, 2010
Продавец Soler y Llach
Дата 20 декабря 2010
Сохранность VF
Цена
Испания 2 эскудо 1813 c CI на аукционе Aureo & Calicó - March 10, 2010
Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 марта 2010
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1813 c CI на аукционе Aureo & Calicó - October 28, 2008
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 октября 2008
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1813 c CI на аукционе Cayón - December 12, 2007
Продавец Cayón
Дата 12 декабря 2007
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1813 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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