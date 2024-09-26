Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 эскудо 1813 года c CI "Тип 1811-1833" (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 2 эскудо
- Год 1813
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Кадис
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (21) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 эскудо 1813 года со знаком c CI. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 227 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 700 EUR. Торги состоялись 23 января 2020.
Сохранность
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
326 $
Цена в валюте аукциона 306 EUR
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 30 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 10 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 28 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 января 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 апреля 2015
Сохранность AU
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 марта 2013
Сохранность AU
Цена
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Продавец Herrero
Дата 13 декабря 2012
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 марта 2010
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 октября 2008
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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