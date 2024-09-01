Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 эскудо 1812 года c CI "Тип 1811-1833" (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 2 эскудо
- Год 1812
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Кадис
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (87)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 эскудо 1812 года со знаком c CI. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 30614 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1500 USD. Торги состоялись 24 апреля 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
1133 $
Цена в валюте аукциона 1050 EUR
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 8 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 22 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 26 февраля 2021
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Продавец Warin Global Investments
Дата 8 октября 2020
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 27 апреля 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 января 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 января 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 23 октября 2019
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Где продать?
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