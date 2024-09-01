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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

2 эскудо 1812 года c CI "Тип 1811-1833" (Испания, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 2 эскудо 1812 года c CI "Тип 1811-1833" - цена золотой монеты - Испания, Фердинанд VII Реверс монеты - 2 эскудо 1812 года c CI "Тип 1811-1833" - цена золотой монеты - Испания, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1812
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Кадис
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (87)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 эскудо 1812 года со знаком c CI. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 30614 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1500 USD. Торги состоялись 24 апреля 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 2 эскудо 1812 c CI на аукционе Numisbalt - May 12, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
1133 $
Цена в валюте аукциона 1050 EUR
Испания 2 эскудо 1812 c CI на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Испания 2 эскудо 1812 c CI на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
405 $
Цена в валюте аукциона 370 EUR
Испания 2 эскудо 1812 c CI на аукционе Tauler & Fau - February 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1812 c CI на аукционе Numisbalt - November 5, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Испания 2 эскудо 1812 c CI на аукционе Jesús Vico - June 8, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 8 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1812 c CI на аукционе ibercoin - March 22, 2023
Продавец ibercoin
Дата 22 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1812 c CI на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1812 c CI на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1812 c CI на аукционе Aureo & Calicó - March 16, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Испания 2 эскудо 1812 c CI на аукционе Aureo & Calicó - March 16, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1812 c CI на аукционе Aureo & Calicó - February 15, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1812 c CI на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1812 c CI на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
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Испания 2 эскудо 1812 c CI на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1812 c CI на аукционе Stack's - February 26, 2021
Испания 2 эскудо 1812 c CI на аукционе Stack's - February 26, 2021
Продавец Stack's
Дата 26 февраля 2021
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Испания 2 эскудо 1812 c CI на аукционе Warin Global Investments - October 8, 2020
Продавец Warin Global Investments
Дата 8 октября 2020
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Испания 2 эскудо 1812 c CI на аукционе Heritage - April 27, 2020
Испания 2 эскудо 1812 c CI на аукционе Heritage - April 27, 2020
Продавец Heritage
Дата 27 апреля 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Испания 2 эскудо 1812 c CI на аукционе Aureo & Calicó - January 23, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 января 2020
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1812 c CI на аукционе Aureo & Calicó - January 23, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 января 2020
Сохранность XF
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Испания 2 эскудо 1812 c CI на аукционе Stack's - October 23, 2019
Испания 2 эскудо 1812 c CI на аукционе Stack's - October 23, 2019
Продавец Stack's
Дата 23 октября 2019
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Испания 2 эскудо 1812 c CI на аукционе Stack's - August 22, 2019
Испания 2 эскудо 1812 c CI на аукционе Stack's - August 22, 2019
Продавец Stack's
Дата 22 августа 2019
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена

Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1812 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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