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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

2 эскудо 1813 года C SF "Тип 1811-1813" (Испания, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 2 эскудо 1813 года C SF "Тип 1811-1813" - цена золотой монеты - Испания, Фердинанд VII Реверс монеты - 2 эскудо 1813 года C SF "Тип 1811-1813" - цена золотой монеты - Испания, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1813
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Каталония
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (59)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 эскудо 1813 года со знаком C SF. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 31421 проданному на аукционе Heritage Auctions за 5405 USD. Торги состоялись 3 января 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stack's (2)
  • UBS (1)
Испания 2 эскудо 1813 C SF на аукционе Soler y Llach - May 10, 2024
Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
1510 $
Цена в валюте аукциона 1400 EUR
Испания 2 эскудо 1813 C SF на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Испания 2 эскудо 1813 C SF на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
875 $
Цена в валюте аукциона 800 EUR
Испания 2 эскудо 1813 C SF на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
Цена
Испания 2 эскудо 1813 C SF на аукционе CoinsNB - September 30, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 30 сентября 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Испания 2 эскудо 1813 C SF на аукционе Matos, Esteves & Pacheco - December 16, 2022
Продавец Matos, Esteves & Pacheco
Дата 16 декабря 2022
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Испания 2 эскудо 1813 C SF на аукционе Casa de Subastas de Madrid - December 16, 2022
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 16 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
Испания 2 эскудо 1813 C SF на аукционе CoinsNB - September 10, 2022
Продавец CoinsNB
Дата 10 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Испания 2 эскудо 1813 C SF на аукционе Stack's - August 27, 2022
Испания 2 эскудо 1813 C SF на аукционе Stack's - August 27, 2022
Продавец Stack's
Дата 27 августа 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Испания 2 эскудо 1813 C SF на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1813 C SF на аукционе Aureo & Calicó - March 16, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1813 C SF на аукционе Monedalia.es - March 10, 2022
Продавец Monedalia.es
Дата 10 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1813 C SF на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1813 C SF на аукционе Aureo & Calicó - January 23, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 января 2020
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1813 C SF на аукционе Stack's - August 16, 2019
Испания 2 эскудо 1813 C SF на аукционе Stack's - August 16, 2019
Продавец Stack's
Дата 16 августа 2019
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Испания 2 эскудо 1813 C SF на аукционе HERVERA - October 25, 2018
Продавец HERVERA
Дата 25 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1813 C SF на аукционе Soler y Llach - October 24, 2018
Продавец Soler y Llach
Дата 24 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1813 C SF на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1813 C SF на аукционе Aureo & Calicó - May 25, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 мая 2016
Сохранность F
Цена
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Испания 2 эскудо 1813 C SF на аукционе Aureo & Calicó - March 10, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 марта 2016
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1813 C SF на аукционе Heritage - January 4, 2016
Испания 2 эскудо 1813 C SF на аукционе Heritage - January 4, 2016
Продавец Heritage
Дата 4 января 2016
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Испания 2 эскудо 1813 C SF на аукционе Aureo & Calicó - November 26, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 ноября 2015
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1813 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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