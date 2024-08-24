Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 эскудо 1813 года C SF "Тип 1811-1813" (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 2 эскудо
- Год 1813
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Каталония
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (59)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 эскудо 1813 года со знаком C SF. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 31421 проданному на аукционе Heritage Auctions за 5405 USD. Торги состоялись 3 января 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец CoinsNB
Дата 30 сентября 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Matos, Esteves & Pacheco
Дата 16 декабря 2022
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Продавец CoinsNB
Дата 10 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Stack's
Дата 27 августа 2022
Сохранность MS61 NGC
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2022
Сохранность XF
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Продавец Monedalia.es
Дата 10 марта 2022
Сохранность VF
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Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 января 2020
Сохранность XF
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Продавец Stack's
Дата 16 августа 2019
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 25 октября 2018
Сохранность XF
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Продавец Soler y Llach
Дата 24 октября 2018
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 мая 2016
Сохранность F
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 марта 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 4 января 2016
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Где продать?
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