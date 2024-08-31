Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 эскудо 1812 года C SF "Тип 1811-1813" (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 2 эскудо
- Год 1812
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Каталония
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (29)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 эскудо 1812 года со знаком C SF. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 409 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 3600 EUR. Торги состоялись 20 марта 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numisor
Дата 20 октября 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
1891 $
Цена в валюте аукциона 1900 CHF
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
1809 $
Цена в валюте аукциона 1700 EUR
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Silicua Coins
Дата 25 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 января 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 января 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 марта 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 ноября 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 ноября 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 15 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 15 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 14 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 14 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 28 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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