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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

2 эскудо 1812 года C SF "Тип 1811-1813" (Испания, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 2 эскудо 1812 года C SF "Тип 1811-1813" - цена золотой монеты - Испания, Фердинанд VII Реверс монеты - 2 эскудо 1812 года C SF "Тип 1811-1813" - цена золотой монеты - Испания, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1812
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Каталония
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (29)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 эскудо 1812 года со знаком C SF. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 409 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 3600 EUR. Торги состоялись 20 марта 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 2 эскудо 1812 C SF на аукционе Numisor - October 20, 2022
Продавец Numisor
Дата 20 октября 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
1891 $
Цена в валюте аукциона 1900 CHF
Испания 2 эскудо 1812 C SF на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
1809 $
Цена в валюте аукциона 1700 EUR
Испания 2 эскудо 1812 C SF на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1812 C SF на аукционе Silicua Coins - February 25, 2022
Продавец Silicua Coins
Дата 25 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1812 C SF на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1812 C SF на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1812 C SF на аукционе Aureo & Calicó - April 20, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1812 C SF на аукционе Aureo & Calicó - January 23, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 января 2020
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1812 C SF на аукционе Aureo & Calicó - January 23, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 января 2020
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1812 C SF на аукционе Aureo & Calicó - December 11, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1812 C SF на аукционе Aureo & Calicó - March 16, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2017
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1812 C SF на аукционе Aureo & Calicó - March 10, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 марта 2016
Сохранность XF
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Испания 2 эскудо 1812 C SF на аукционе Aureo & Calicó - November 26, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 ноября 2015
Сохранность VF
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Испания 2 эскудо 1812 C SF на аукционе Aureo & Calicó - November 26, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 ноября 2015
Сохранность XF
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Испания 2 эскудо 1812 C SF на аукционе HERVERA - October 15, 2015
Продавец HERVERA
Дата 15 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1812 C SF на аукционе HERVERA - October 15, 2015
Продавец HERVERA
Дата 15 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1812 C SF на аукционе Soler y Llach - October 14, 2015
Продавец Soler y Llach
Дата 14 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1812 C SF на аукционе Soler y Llach - October 14, 2015
Продавец Soler y Llach
Дата 14 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1812 C SF на аукционе Cayón - April 28, 2015
Продавец Cayón
Дата 28 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1812 C SF на аукционе HERVERA - February 26, 2015
Продавец HERVERA
Дата 26 февраля 2015
Сохранность VF
Цена
Испания 2 эскудо 1812 C SF на аукционе Soler y Llach - February 25, 2015
Продавец Soler y Llach
Дата 25 февраля 2015
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1812 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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