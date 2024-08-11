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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

2 эскудо 1811 года C SF "Тип 1811-1813" (Испания, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 2 эскудо 1811 года C SF "Тип 1811-1813" - цена золотой монеты - Испания, Фердинанд VII Реверс монеты - 2 эскудо 1811 года C SF "Тип 1811-1813" - цена золотой монеты - Испания, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1811
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Каталония
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 эскудо 1811 года со знаком C SF. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 1826 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 10000 USD. Торги состоялись 4 января 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Soler y Llach (4)
  • Tauler & Fau (1)
Испания 2 эскудо 1811 C SF на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Испания 2 эскудо 1811 C SF на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
2187 $
Цена в валюте аукциона 2000 EUR
Испания 2 эскудо 1811 C SF на аукционе Tauler & Fau - June 7, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 7 июня 2023
Сохранность XF
Цена
3209 $
Цена в валюте аукциона 3000 EUR
Испания 2 эскудо 1811 C SF на аукционе Palombo - January 28, 2023
Продавец Palombo
Дата 28 января 2023
Сохранность AU
Цена
Испания 2 эскудо 1811 C SF на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1811 C SF на аукционе Aureo & Calicó - January 23, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 января 2020
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1811 C SF на аукционе Goldberg - June 1, 2015
Испания 2 эскудо 1811 C SF на аукционе Goldberg - June 1, 2015
Продавец Goldberg
Дата 1 июня 2015
Сохранность MS61 NGC
Цена
Испания 2 эскудо 1811 C SF на аукционе HERVERA - December 18, 2014
Продавец HERVERA
Дата 18 декабря 2014
Сохранность VF
Цена
Испания 2 эскудо 1811 C SF на аукционе Soler y Llach - December 17, 2014
Продавец Soler y Llach
Дата 17 декабря 2014
Сохранность VF
Цена
Испания 2 эскудо 1811 C SF на аукционе HERVERA - December 17, 2013
Продавец HERVERA
Дата 17 декабря 2013
Сохранность VF
Цена
Испания 2 эскудо 1811 C SF на аукционе Soler y Llach - December 16, 2013
Продавец Soler y Llach
Дата 16 декабря 2013
Сохранность VF
Цена
Испания 2 эскудо 1811 C SF на аукционе HERVERA - May 7, 2013
Продавец HERVERA
Дата 7 мая 2013
Сохранность VF
Цена
Испания 2 эскудо 1811 C SF на аукционе Soler y Llach - May 6, 2013
Продавец Soler y Llach
Дата 6 мая 2013
Сохранность VF
Цена
Испания 2 эскудо 1811 C SF на аукционе CNG - January 4, 2012
Продавец CNG
Дата 4 января 2012
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Испания 2 эскудо 1811 C SF на аукционе HERVERA - May 4, 2011
Продавец HERVERA
Дата 4 мая 2011
Сохранность VF
Цена
Испания 2 эскудо 1811 C SF на аукционе Soler y Llach - October 22, 2010
Продавец Soler y Llach
Дата 22 октября 2010
Сохранность VF
Цена
Испания 2 эскудо 1811 C SF на аукционе Aureo & Calicó - July 1, 2009
Продавец Aureo & Calicó
Дата 1 июля 2009
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1811 C SF на аукционе Aureo & Calicó - April 7, 2009
Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1811 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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