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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

2 эскудо 1830 года S JB (Испания, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 2 эскудо 1830 года S JB - цена золотой монеты - Испания, Фердинанд VII Реверс монеты - 2 эскудо 1830 года S JB - цена золотой монеты - Испания, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1830
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Севилья
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (26) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 эскудо 1830 года со знаком S JB. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 25130 проданному на аукционе Heritage Auctions за 852 USD. Торги состоялись 5 января 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • UBS (1)
Испания 2 эскудо 1830 S JB на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Испания 2 эскудо 1830 S JB на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
427 $
Цена в валюте аукциона 390 EUR
Испания 2 эскудо 1830 S JB на аукционе Tauler & Fau - February 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
597 $
Цена в валюте аукциона 551 EUR
Испания 2 эскудо 1830 S JB на аукционе Silicua Coins - October 28, 2022
Продавец Silicua Coins
Дата 28 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Испания 2 эскудо 1830 S JB на аукционе Tauler & Fau - June 28, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1830 S JB на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1830 S JB на аукционе Heritage - March 31, 2022
Продавец Heritage
Дата 31 марта 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Испания 2 эскудо 1830 S JB на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1830 S JB на аукционе Soler y Llach - October 15, 2020
Продавец Soler y Llach
Дата 15 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1830 S JB на аукционе Aureo & Calicó - January 23, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 января 2020
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1830 S JB на аукционе SINCONA - May 20, 2019
Продавец SINCONA
Дата 20 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1830 S JB на аукционе Heritage - April 11, 2019
Испания 2 эскудо 1830 S JB на аукционе Heritage - April 11, 2019
Продавец Heritage
Дата 11 апреля 2019
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Испания 2 эскудо 1830 S JB на аукционе Aureo & Calicó - January 24, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 января 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1830 S JB на аукционе Heritage - September 6, 2018
Испания 2 эскудо 1830 S JB на аукционе Heritage - September 6, 2018
Продавец Heritage
Дата 6 сентября 2018
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Испания 2 эскудо 1830 S JB на аукционе Aureo & Calicó - April 23, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1830 S JB на аукционе Aureo & Calicó - May 28, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 мая 2014
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1830 S JB на аукционе Heritage - January 6, 2014
Испания 2 эскудо 1830 S JB на аукционе Heritage - January 6, 2014
Продавец Heritage
Дата 6 января 2014
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Испания 2 эскудо 1830 S JB на аукционе HERVERA - October 29, 2013
Продавец HERVERA
Дата 29 октября 2013
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1830 S JB на аукционе Soler y Llach - October 28, 2013
Продавец Soler y Llach
Дата 28 октября 2013
Сохранность XF
Цена
Испания 2 эскудо 1830 S JB на аукционе Goldberg - September 24, 2013
Испания 2 эскудо 1830 S JB на аукционе Goldberg - September 24, 2013
Продавец Goldberg
Дата 24 сентября 2013
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Испания 2 эскудо 1830 S JB на аукционе Cayón - May 9, 2013
Продавец Cayón
Дата 9 мая 2013
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1830 S JB на аукционе HERVERA - May 7, 2013
Продавец HERVERA
Дата 7 мая 2013
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1830 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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