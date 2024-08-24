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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

2 эскудо 1828 года S JB (Испания, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 2 эскудо 1828 года S JB - цена золотой монеты - Испания, Фердинанд VII Реверс монеты - 2 эскудо 1828 года S JB - цена золотой монеты - Испания, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1828
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Севилья
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (22) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 эскудо 1828 года со знаком S JB. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 1608 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 420 EUR. Торги состоялись 28 ноября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 2 эскудо 1828 S JB на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Испания 2 эскудо 1828 S JB на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
427 $
Цена в валюте аукциона 390 EUR
Испания 2 эскудо 1828 S JB на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
475 $
Цена в валюте аукциона 440 EUR
Испания 2 эскудо 1828 S JB на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1828 S JB на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1828 S JB на аукционе Soler y Llach - October 15, 2020
Продавец Soler y Llach
Дата 15 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1828 S JB на аукционе Aureo & Calicó - January 23, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 января 2020
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1828 S JB на аукционе Cayón - February 2, 2017
Продавец Cayón
Дата 2 февраля 2017
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1828 S JB на аукционе Möller - November 17, 2016
Продавец Möller
Дата 17 ноября 2016
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1828 S JB на аукционе HERVERA - October 15, 2015
Продавец HERVERA
Дата 15 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1828 S JB на аукционе Soler y Llach - October 14, 2015
Продавец Soler y Llach
Дата 14 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1828 S JB на аукционе HERVERA - April 30, 2015
Продавец HERVERA
Дата 30 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1828 S JB на аукционе Soler y Llach - April 29, 2015
Продавец Soler y Llach
Дата 29 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1828 S JB на аукционе Aureo & Calicó - April 23, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1828 S JB на аукционе Heritage - April 14, 2015
Испания 2 эскудо 1828 S JB на аукционе Heritage - April 14, 2015
Продавец Heritage
Дата 14 апреля 2015
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Испания 2 эскудо 1828 S JB на аукционе HERVERA - October 29, 2013
Продавец HERVERA
Дата 29 октября 2013
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1828 S JB на аукционе Soler y Llach - October 28, 2013
Продавец Soler y Llach
Дата 28 октября 2013
Сохранность XF
Цена
Испания 2 эскудо 1828 S JB на аукционе Aureo & Calicó - October 23, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 октября 2013
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1828 S JB на аукционе Auctiones - June 16, 2013
Продавец Auctiones
Дата 16 июня 2013
Сохранность VF
Цена
Испания 2 эскудо 1828 S JB на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2013
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1828 S JB на аукционе Aureo & Calicó - March 6, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 марта 2013
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1828 S JB на аукционе Aureo & Calicó - November 28, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 ноября 2012
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1828 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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