Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 эскудо 1828 года S JB (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 2 эскудо
- Год 1828
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Севилья
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (22) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 эскудо 1828 года со знаком S JB. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 1608 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 420 EUR. Торги состоялись 28 ноября 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
475 $
Цена в валюте аукциона 440 EUR
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 15 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 января 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 2 февраля 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Möller
Дата 17 ноября 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 15 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 14 октября 2015
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец HERVERA
Дата 30 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 29 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 14 апреля 2015
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 29 октября 2013
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 октября 2013
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2013
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 марта 2013
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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