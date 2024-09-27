Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 эскудо 1827 года S JB (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 2 эскудо
- Год 1827
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Севилья
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (76) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 эскудо 1827 года со знаком S JB. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 1084 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 1100 EUR. Торги состоялись 23 апреля 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Tauler & Fau
Дата 12 мая 2023
Сохранность AU
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Продавец Stack's
Дата 3 марта 2023
Сохранность AU58 PCGS
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность XF
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Продавец Monedalia.es
Дата 10 марта 2022
Сохранность VF
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Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
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Продавец Cayón
Дата 26 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 октября 2020
Сохранность VF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 22 сентября 2020
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 2 июля 2020
Сохранность VF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 июня 2020
Сохранность XF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 18 февраля 2020
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 января 2020
Сохранность XF
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 12 ноября 2019
Сохранность XF
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Продавец HERVERA
Дата 24 октября 2019
Сохранность VF
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Продавец Soler y Llach
Дата 23 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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