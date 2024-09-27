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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

2 эскудо 1827 года S JB (Испания, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 2 эскудо 1827 года S JB - цена золотой монеты - Испания, Фердинанд VII Реверс монеты - 2 эскудо 1827 года S JB - цена золотой монеты - Испания, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1827
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Севилья
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (76) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 эскудо 1827 года со знаком S JB. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 1084 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 1100 EUR. Торги состоялись 23 апреля 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 2 эскудо 1827 S JB на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Испания 2 эскудо 1827 S JB на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность F
Цена
394 $
Цена в валюте аукциона 360 EUR
Испания 2 эскудо 1827 S JB на аукционе SINCONA - May 17, 2023
Продавец SINCONA
Дата 17 мая 2023
Сохранность XF
Цена
892 $
Цена в валюте аукциона 800 CHF
Испания 2 эскудо 1827 S JB на аукционе Tauler & Fau - May 12, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 12 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Испания 2 эскудо 1827 S JB на аукционе Stack's - March 3, 2023
Испания 2 эскудо 1827 S JB на аукционе Stack's - March 3, 2023
Продавец Stack's
Дата 3 марта 2023
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Испания 2 эскудо 1827 S JB на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1827 S JB на аукционе Monedalia.es - March 10, 2022
Продавец Monedalia.es
Дата 10 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1827 S JB на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1827 S JB на аукционе Cayón - October 26, 2021
Продавец Cayón
Дата 26 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1827 S JB на аукционе Aureo & Calicó - September 14, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1827 S JB на аукционе Spink - July 19, 2021
Продавец Spink
Дата 19 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1827 S JB на аукционе Aureo & Calicó - October 22, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 октября 2020
Сохранность VF
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Испания 2 эскудо 1827 S JB на аукционе Tauler & Fau - September 22, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 22 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1827 S JB на аукционе Aureo & Calicó - July 2, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 2 июля 2020
Сохранность VF
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Испания 2 эскудо 1827 S JB на аукционе Tauler & Fau - June 24, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 июня 2020
Сохранность XF
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Испания 2 эскудо 1827 S JB на аукционе Tauler & Fau - February 18, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 18 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1827 S JB на аукционе Aureo & Calicó - January 23, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 января 2020
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1827 S JB на аукционе Emporium Hamburg - November 12, 2019
Продавец Emporium Hamburg
Дата 12 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1827 S JB на аукционе Sedwick - November 1, 2019
Продавец Sedwick
Дата 1 ноября 2019
Сохранность MS64 NGC
Цена
Испания 2 эскудо 1827 S JB на аукционе HERVERA - October 24, 2019
Продавец HERVERA
Дата 24 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1827 S JB на аукционе Soler y Llach - October 23, 2019
Продавец Soler y Llach
Дата 23 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1827 S JB на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2019
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1827 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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