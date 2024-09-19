Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 эскудо 1825 года S JB (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 2 эскудо
- Год 1825
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Севилья
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (40) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 эскудо 1825 года со знаком S JB. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 357 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 1000 EUR. Торги состоялись 12 марта 2015.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Tauler & Fau
Дата 28 февраля 2024
Сохранность XF
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Продавец Heritage
Дата 27 апреля 2023
Сохранность AU55 NGC
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Продавец ibercoin
Дата 22 марта 2023
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Monedalia.es
Дата 20 сентября 2022
Сохранность XF
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Продавец Silicua Coins
Дата 29 июля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 28 июня 2022
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность XF
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Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 января 2020
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 января 2020
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 января 2019
Сохранность XF
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Дата 18 октября 2018
Сохранность XF
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Дата 31 мая 2018
Сохранность XF
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Дата 5 июля 2017
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Дата 25 февраля 2016
Сохранность VF
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Продавец Soler y Llach
Дата 24 февраля 2016
Сохранность VF
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Где продать?
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