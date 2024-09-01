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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

2 эскудо 1808 года S CN (Испания, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 2 эскудо 1808 года S CN - цена золотой монеты - Испания, Фердинанд VII Реверс монеты - 2 эскудо 1808 года S CN - цена золотой монеты - Испания, Фердинанд VII

Фотография: Cayón Subastas

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1808
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Севилья
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (38)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 эскудо 1808 года со знаком S CN. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 34396 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3120 USD. Торги состоялись 18 января 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • UBS (1)
Испания 2 эскудо 1808 S CN на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Испания 2 эскудо 1808 S CN на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
448 $
Цена в валюте аукциона 410 EUR
Испания 2 эскудо 1808 S CN на аукционе Silicua Coins - September 30, 2022
Продавец Silicua Coins
Дата 30 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
Испания 2 эскудо 1808 S CN на аукционе Stack's - August 27, 2022
Испания 2 эскудо 1808 S CN на аукционе Stack's - August 27, 2022
Продавец Stack's
Дата 27 августа 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
2600 $
Цена в валюте аукциона 2600 USD
Испания 2 эскудо 1808 S CN на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1808 S CN на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность AU
Цена
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Испания 2 эскудо 1808 S CN на аукционе Heritage - January 19, 2022
Продавец Heritage
Дата 19 января 2022
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Испания 2 эскудо 1808 S CN на аукционе Aureo & Calicó - January 23, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 января 2020
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1808 S CN на аукционе Aureo & Calicó - January 23, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 января 2020
Сохранность AU
Цена
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Испания 2 эскудо 1808 S CN на аукционе Aureo & Calicó - December 11, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1808 S CN на аукционе Emporium Hamburg - November 12, 2019
Продавец Emporium Hamburg
Дата 12 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1808 S CN на аукционе Aureo & Calicó - January 24, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 января 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1808 S CN на аукционе SINCONA - October 24, 2018
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1808 S CN на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1808 S CN на аукционе Aureo & Calicó - March 8, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 8 марта 2018
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1808 S CN на аукционе Heritage - January 8, 2018
Испания 2 эскудо 1808 S CN на аукционе Heritage - January 8, 2018
Продавец Heritage
Дата 8 января 2018
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Испания 2 эскудо 1808 S CN на аукционе Heritage - September 12, 2017
Испания 2 эскудо 1808 S CN на аукционе Heritage - September 12, 2017
Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2017
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Испания 2 эскудо 1808 S CN на аукционе Heritage - August 3, 2017
Испания 2 эскудо 1808 S CN на аукционе Heritage - August 3, 2017
Продавец Heritage
Дата 3 августа 2017
Сохранность MS63 NGC
Цена
Испания 2 эскудо 1808 S CN на аукционе Aureo & Calicó - March 16, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2017
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1808 S CN на аукционе Cayón - February 2, 2017
Продавец Cayón
Дата 2 февраля 2017
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1808 S CN на аукционе HERVERA - July 7, 2016
Продавец HERVERA
Дата 7 июля 2016
Сохранность VF
Цена
Испания 2 эскудо 1808 S CN на аукционе Soler y Llach - July 6, 2016
Продавец Soler y Llach
Дата 6 июля 2016
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1808 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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